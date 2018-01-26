Студентки с хлыстами и леденцами: как прошёл конкурс «Мисс КГУ-2018»

По традиции в Татьянин день, 25 января, в Калуге прошёл конкурс «Мисс КГУ». И хотя каждый год организаторы подчёркивают, что это, скорее, состязание талантов, за глаза и студенты, и участники, и зрители называют его конкурсом красоты.

В этот раз темой вечера стал цирк и всё, что ним связано. Девушкам предстояло проявить себя в разных амплуа – от укротительницы и клоунессы до примадонны.

К конкурсу студентки готовились несколько месяцев. Учились ходить, как модели, ставили и репетировали номера, примеряли всевозможные наряды.

В день «Ч» они, конечно же, нервничали, но старались не показывать этого ни себе, ни соперницам. Девушки друг друга подбадривали, иногда по-доброму подтрунивая.

- В туфли не влезаешь? Придётся влезть! – доносилось из одной гримёрки.

- Куда делась красная помада? – вопрошала девушка в другой.

Пока одни поправляли макияж, другие повторяли движения.

Перья, обручи, стразы и даже хлысты – всё смешалось за кулисами.

Сюда стремились пробраться друзья и близкие конкурсанток. Одни хотели сфотографироваться с девушками в их непривычных образах, другие – сказать напутственные слова.

Организаторы решили уйти от стандартов последних лет. Как только поднялся занавес, перед зрителями предстала «цирковая труппа».

Среди выступающих можно было увидеть двух коронованных особ – «Мисс КГУ-2017» Анастасия Трофимова и «Мисс КГУ - 2016» Анна Рулева.

Затем девушки вышли на сцену не как обычно - в строгих, офисных костюмах, а в обтягивающих, несколько провокационных нарядах укротительниц хищников, да ещё и с хлыстами. Выглядело впечатляюще.

- Давно я такого не видел! – не скрывал своего восхищения пожилой мужчина, подталкивая свою соседку. – Эх, молодцы! Вот бы и нам так!

- Нам уже поздно! – отвечала женщина.



Юлия Масалова. Институт педагогики.



Александра Проничева. Институт социальных отношений.



Мария Пинчук. Факультет иностранных языков.



Екатерина Клюйкова. Институт психологии.



Екатерина Меркулова. Физико-технологический институт.



Анна Фоменко. Институт истории и права.



Алина Грибова. Институт естествознания.



Александра Матвеева. Физико-технологический институт.



Юлия Петелина. Институт педагогики.



Виталия Галкина. Институт истории и права.

Студентки ритмично двигались, чётко выполняя все движения.

Конкурсантки продемонстрировали неплохую растяжку - при этом на всех девушках были туфли на высоких каблуках.

После первого безупречного выступления, начались смотрины. Каждой участнице предстояло ответить на каверзные вопросы ведущего. Тот стремился обескуражить.

У Александры Проничевой спросил, какой лучше быть: умной или красивой. Девушка взяла небольшую паузу, а потом уверенно ответила:

- Умной.

У Юлии Масаловой конферансье поинтересовался, как сохранить красоту.

- Жить в удовольствии и делиться позитивом, - ответила девушка.

А ещё Юля сказала, что женщина, на которую она равняется, это её мама.

Мария Пинчук призналась, что гордится тем, что живёт в России и объяснила почему:

- Культурное наследие – самая важная причина. Писатели разные, поэты и художники.

Екатерина Клюйкова рассказала, что на сцене не в первый раз, поэтому ей удаётся справляться с волнением.

Ведущий предложил девушке пофантазировать на тему, какой бы закон она хотела принять:

- Я бы немного продлила студенческие зимние каникулы, мне кажется, они коротковаты.

Девушка рассказала, что через 10 лет видит себя членом большой, дружной семьи.

У Екатерины Меркуловой ведущий спросил, кто действительно должен быть президентом России – женщина или мужчина.

- Я считаю, что неправильно говорить о половой принадлежности. Это, прежде всего, должен быть достойный человек, который сможет нести эту ответственность.

Анна Фоменко рассказала, что преодолевать трудности в жизни ей помогают близкие и друзья.

Алине Грибовой на сцене предложили представить, что она попала на необитаемый остров.

- Какую книгу ты взяла бы с собой? – спросил ведущий.

- «Как выжить на необитаемом острове», - ответила находчивая девушка.

На этом конферансье не успокоился и спросил, от какого продукта не смогла бы отказаться девушка.

- От бананов.

Александра Матвеева уверена, что самым главным соперником является её страх, который она и пришла преодолеть.

Юлию Петелину расспрашивали об Интернете и социальных сетях.

- Интернет и соцсети – большой плюс в наше время. Но, к сожалению, люди уходят с головой в виртуальный мир, - высказалась девушка.

Ведущий спросил у неё о трёх местах в Калуге, куда бы она привела своих друзей из другого города.

- Гостиный двор, драматический театр и КГУ, - ответила Юля.

Виталию Галкину «хотели усадить» в машину времени.

- Куда бы ты отправилась: в прошлое или будущее?

- В будущее, мне интересно посмотреть, что же будет дальше.

Второй выход девушек был ещё более неожиданным. Они облачились в костюмы клоунесс.





Одни выходили на сцену с леденцами на палочке, другие – с шариками, третьи – с обручами.

Но даже в цветастых, несколько нелепых нарядах, выглядели очаровательно.

К счастью, в этом году на конкурсе обошлись без видеооткрыток. Согласитесь, гораздо интереснее смотреть на девушек вживую, чем на экране.

И, пожалуй, самыми запоминающимися оказались творческие номера. Девушки пели, танцевали, читали стихи, умудрялись за несколько секунд на глазах у изумлённой публики сменить наряд и даже нарисовать портрет мамы.



Задорный степ в исполнении Юлии Петелиной.



Виталия Галкина превратила танец в спектакль. И даже успела переодеться.



Александра Матвеева не только играет в теннис, но и прекрасно жонглирует ракетками и мячами.



Анна Фоменко поразила зрителей своим голосом. Пожилые женщины, не знающие английского языка, пытались девушке подпевать на свой лад.



Мария Пинчук прочла стихи. Зрители кричали браво.



Юлия Масалова исполнила хит Skyfall из фильма «Джеймс Бонд».



Екатерина Меркулова за пару минут на 4 листках бумаги нарисовала портрет мамы.



Ещё одной зажигательной исполнительницей стала Екатерина Клюйкова.

В перерывах между выступлениями публику развлекали приглашённые артисты. Все номера были выдержаны в тематике вечера: эквилибристы, акробаты.



Выход девушек в купальниках на фоне полуобнажённых разгорячённых тел гимнастов не произвёл традиционного эффекта.

Костюмы девушек оказались весьма целомудренными, прозрачные юбки доходили чуть ли не до колен.

- А в купальниках-то они будут? – спрашивал один студент другого.

- Да только что же выходили!

- И это были купальники?

И под занавес девушки появились в вечерних платьях. Публика горячо приветствовала каждую: студенты махали плакатами, а папы задорно свистели. Без подарка и титула не осталась ни одна участница.



Алина Грибова. «Мисс фото».



Мария Пинчук. «Мисс творчество».



Титул «Мисс улыбка» Екатерине Клюйковой вручили с сертификатом в Центр имплантологии.



Александра Проничева стала «Мисс очарование».



«Мисс фитнес». Александра Матвеева.



Екатерина Меркулова. «Мисс стиль».



Анна Фоменко. «Мисс зрительских симпатий».



«Второй вице-мисс» стала Виталия Галкина.



Первой – Юлия Масалова.



А корона и главный титул достались Юлии Петелиной.

Как только победительницу объявили, все конкурсантки кинулись её обнимать и поздравлять. Девушка буквально утонула в пышных нарядах студенток.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.