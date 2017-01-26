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«Няшки-панды» на лабутенах: как в седьмой раз выбирали «Мисс КГУ»

26.01.2017 12:52 25 Елена Французова

Дежавю – первое чувство, которое возникает, когда попадаешь в фойе областной филармонии в Калуге, где вечером 25 января проходил финал традиционного конкурса «Мисс КГУ». Те же суетящиеся зрители с охапками роз, те же молодые люди в строгих костюмах, раздающие всем входящим рекламные буклеты, тот же ведущий, что и в предыдущие годы.

И на первый взгляд кажется, что те же конкурсантки, – по крайне мере прически, макияж и 10-сантиметровые каблуки будто переданы по наследству.

Пока зрители занимали места, за кулисами бегали конкурсантки с туфлями, флакончиками лака и расческами.

Вокруг них нервно толпились болельщики, то и дело что-то поправляя на участницах.

- Так, ты следи за её эмоциональным состоянием! – строго говорит одна девушка другой, указывая на конкурсантку.

Напомним, что из более 30 участниц только 9 вышли в финал. За время подготовки к конкурсу девушки успели подружиться. Это было видно по тому, как они поддерживали друг друга.

На этот раз конкурс назывался «Вначале был танец». И это оправданно. Девушки прекрасно двигались на сцене, каждая из них профессионально занимается танцами или спортом.

В первом дефиле студентки предстали в образах балерин. Правда, на ногах вместо пуантов были лабутены.

После творческого конкурса-визитки они появились в национальных костюмах и под песню Майкла Джексона «Black or white» исполнили народные танцы разных стран.


Анастасия Борисенко представляла институт социальных отношений.

Девушка - мастер спорта по художественной гимнастике.

Сейчас занимается чирлидингом. Акробатические номера со своими коллегами-чирлидершами она показала в творческом конкурсе.

Публика, глядя на зажигательное выступление девчонок, ревела от восторга.


Анастасия Куличева представляла институт педагогики.

Отвечая на каверзные вопросы жюри, девушка призналась, что пока свою любовь не встретила. В ответ мужская часть зала пробасила: «Ура!».


В творческом конкурсе она танцевала. Получился мини-спектакль об отношениях мужчины и женщины.


Зрители поддерживали Анастасию.


Елена Губарева представляла факультет иностранных языков.

Девушка увлекается танцами, изучает немецкий и английский языки. На немецком она призналась в любви своей маме.

 
В творческом конкурсе Елена предстала в образе роковой Кармен.

После её выступления из зала раздался крик: «Лена, я сегодня вечером переезжаю к тебе!».

Жюри спросило у Елены: «Должна ли девушка быть покладистой?».

- Девушка – это нежное создание, она должна быть покладистой, но в некоторых моментах должна показать себя, что и она чего-то стоит в этом мире.


Алеся Городничева представляла институт истории и права.

Она занимается спортивным туризмом.

- Я считаю, что красивая девушка может быть умной и образованной, и это я буду доказывать до последнего, - заявила она в конкурсе-визитке.


Алеся гармонично смотрелась в образе цыганки.

А в творческом конкурсе девушка прочла монолог о любви. Держалась на сцене уверенно. Однако бокал с шампанским в её руке смотрелся странно. Будто о любви можно говорить лишь выпив.


Маргарита Лесняк представляла институт естествознания.

На вопрос жюри, какую бы она стала вести программу на телевидении, девушка без колебаний ответила: «Зарядку на «Карусели»».

Маргарита доказала, что умеет справляться с эмоциями. Споткнувшись во время дефиле в купальниках, она поднялась и с улыбкой завершила выступление. Студентка была очаровательна во время выхода в вечерних платьях.

Однако жюри оставило красотку без какого-либо титула.


Юлия Филиппова представляла физико-технологический институт.

- Как ваша жизнь изменится после конкурса, - выпытывало строгое жюри..

- Моя жизнь никак не изменится, если я возьму корону, - честно призналась девушка.

- Ваша мечта?

- Окончить университет.

А ещё девушка рассказала, что для неё участие в конкурсе – сбывшаяся  мечта и проверка себя.  


В творческом конкурсе Юлия буквально парила над сценой.


Александра Шумилова представляла институт психологии.

Девушка профессионально занимается танцами. Не раз её удостаивали титула «Мисс гибкость». И не зря! В творческом конкурсе студентка была великолепна в образе умирающего лебедя.


Анастасия Трофимова представляла физико-технологический институт.

- Вся моя жизнь протекает в бешеном ритме, - призналась девушка.

Она увлекается танцами, входит в группу поддержки КГУ и помогает первокурсникам адаптироваться в университете.

Жюри девушка заявила, что пришла побеждать. На сцену она выходила уверенно, видно было, что Анастасия получает удовольствие от выступления.


Полина Загвозкина представляла филологический факультет.

- У меня большие планы на будущее, - призналась она в конкурсе-визитке. – Я хочу овладеть несколькими языками и совершить кругосветное путешествие.

На вопрос жюри, какая у девушки цель в жизни, она ответила: «Большая и крепкая семья».


На мой взгляд, именно Полине удалось полностью передать дух народного танца. Как она двигалась!


А ведь она ещё и поёт!

Как всегда, самым ожидаемым стало дефиле в купальниках.

Фигуры у девушек красивые, такие и не грех показать. На прощание под вспышки фотокамер они потрясли попками.


Анастасия Борисенко и Анастасия Куличева.


Александра Шумилова.


Елена Губарева.


Юлия Филиппова.


Маргарита Лесняк.


Анастасия Трофимова.


Алеся Городничева.


Полина Загвозкина.



Единственное новшество было в последнем конкурсе. В вечерних платьях девушки выходили с кавалерами.


Анастасия Борисенко стала «Мисс фитнес» и получила в подарок годовой абонемент в спортзал.


Анастасия Куличева удостоилась двух титулов - «Мисс грация» и «1-я Вице-мисс».


Елена Губарева завоевала титул «Мисс зрительских симпатий».


Алеся Городничева стала «Мисс стиль».


Маргарита Лесняк осталась без титула, зато получила сертификат на бесплатное обучение в автошколе.


Юлия Филиппова стала «Мисс улыбка», в качестве приза она получила сертификат на лечение зубов.


Александра Шумилова завоевала два титула - «Мисс творчество» и «2-я Вице-мисс».


Полина Загвозкина стала «Мисс фото».

А титул «Мисс КГУ» получила Анастасия Трофимова. Девушка едва сдерживала слёзы, когда на неё надевали корону и ленту.

- Я не могу в это поверить, эмоции переполняют. Я счастлива! – сказала она.

В целом, вечер удался. Девушки блистали на сцене. Хотя стоит отметить, что красная помада и чёрные тени, делающими девушек похожими на панд, портили всё впечатление от их выступлений.  

- Когда я увидела себя в зеркале после макияжа, то даже не узнала, - призналась одна из участниц своей подруге.

Не узнали их и зрители. Вместо молодых, юных созданий на сцену выходили 30-летние женщины-вамп. Возможно, правда, так и задумывали организаторы.  

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество фоторепортаж мисс кгу

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