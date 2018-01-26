Детская поликлиника на Правом берегу останется на прежнем месте

В пятницу, 26 января, первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ встретился с депутатской группой и общиной микрорайона «Правобережье». На встрече обсуждался всего один вопрос – предполагаемый переезд детской поликлиники с улицы Фомушина в микрорайон «Кошелев».
Как нам поясняли ранее в региональном министерстве здравоохранения, это связано с тем, что сейчас лечебное учреждение находится в тесных помещениях. Площадь же новой поликлиники составит более 1000 кв. м. В Минздраве считают, что это позволит привлечь к обслуживанию населения Правобережья больше узких специалистов и со временем исключить поездки на консультацию в центральную детскую поликлинику на улице Вилонова.
Однако многих жителей Правого берега, особенно старой его части, такое решение чиновников не устроило – главным образом потому, что у них возникнут сложности с тем, как добираться до лечебного учреждения в случае его переезда. В группе «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» по этому поводу развернулись настоящие баталии.
Дмитрий Денисов полностью поддержал позицию депутатской группы Правобережья, которые выступают за открытие поликлиники в «Кошелеве», но не вместо, а вместе с лечебным учреждением на улице Фомушина.
«Детская поликлиника на Фомушина останется на своём месте, а в микрорайоне Кошелев будет открыта собственная, так как район разрастается и необходимость очевидна, - написал по итогам совещания в группе «Правобережье Калуги» депутат гордумы Яков КАЗАЦКИЙ. – Соответствующее поручение областной минздрав получил».
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