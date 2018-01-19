Картина дня: рекордный штраф за парковку на газоне

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 19 января.
Калужанин нарвался на рекордный штраф в Москве. Мужчина приехал в столицу в командировку и трижды припарковался на газоне. А так как машина оформлена на юрлицо, штраф составил 900 тысяч рублей!
Снегопады и морозы усилятся в Калуге, обещают синоптики. На дорогах возможна гололедица.
Горуправа потребует снести «Бургер Кинг» на Театральной. Прокуратура рассказала нам о результатах проверки и готовящихся разбирательствах в суде.
На подъезде к Калуге на неделю ограничат движение. Водителей просят быть внимательными в районе поворота на станцию Калуга-2.
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Картина дня: 10 красавиц и воссоединение Украины с Россией 17.01.2018 20:00
Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады 15.01.2018 20:00
Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды 12.01.2018 20:00
Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию 11.01.2018 20:00
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