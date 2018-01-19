На подъезде к Калуге на неделю ограничат движение

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» с 19 по 26 января будет ограничено движение в районе поворота на станцию Калуга-2. Это связано с заменой водопропускной трубы, рассказали нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

- Для удобства автомобилистов основной объем работ будет выполняться в ночное время суток, - подчёркивают дорожники. - Пропуск транспортных средств будет осуществляться по полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу. Там установлены временные дорожные знаки и блочное ограждение.

Водителей предупреждают о возможных пробках на этом участке.