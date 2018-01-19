Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Пятница, 19 января
$ 56.76 0.17
69.26 0.09
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

На подъезде к Калуге на неделю ограничат движение

19.01.2018 16:17 2 1390 Дмитрий Ивьев
На подъезде к Калуге на неделю ограничат движение

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» с 19 по 26 января будет ограничено движение в районе поворота на станцию Калуга-2. Это связано с заменой водопропускной трубы, рассказали нам в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

- Для удобства автомобилистов основной объем работ будет выполняться в ночное время суток, - подчёркивают дорожники. - Пропуск транспортных средств будет осуществляться по полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу. Там установлены временные дорожные знаки и блочное ограждение.

Водителей предупреждают о возможных пробках на этом участке.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Улицу Зерновую перекроют в Калуге 19.01.2018 16:08

Калужан просят не парковать машины на 9 улицах 19.01.2018 16:00

За парковку на газоне оштрафовали на 900 тысяч 19.01.2018 14:58

Скрытый патруль: сотрудники ГИБДД пересядут на машины без опознавательных знаков 18.01.2018 15:46

Кризис не помеха: калужане стали чаще покупать машины 18.01.2018 14:49

18.01.2018 21:23 898 18
16.01.2018 15:49 1312 6
16.01.2018 12:37 2695 61
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 января, 11:00
День Студента на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 17:00
«Пиратская вечеринка»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 27 января, 12:00
Настольные ролевые игры. Первая встреча
Городской Досуговый центр
вс 28 января, 19:00
Концерты «Обе-Рек»
Мажор, бар

Для детей

сб 20 января, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 20 января, 11:00
Встреча театральной гостиной. Рождественские традиции на Руси
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
сб 20 января, 14:30
Йога для детей
Калуга
ср 24 января, 15:30
Спектакль "Дюймовочка"
Колюпановский СКДЦ

Концерты

пт 19 января, 21:00
RedBearry и First Place
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 20 января, 13:00
Фестиваль «Россия в песнях вся…»
Колюпановский СКДЦ
сб 20 января, 19:00
"Великая Россия"
Филармония
сб 20 января, 19:00
Органный концерт
Дом музыки

Кино

Кто наш папа, чувак?
Три богатыря и принцесса Египта
Астрал 4: Последний ключ
Скиф
Новости компаний

Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны

«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

Благоустраивать город легче с МегаФоном

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области «Год без забот»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Мисс КГУ-2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Юмор и флуд - Fa la la la la, la la la la

Viktorch1311 25 дек 2017 10:05

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Новости партнеров

Что будет с курсом доллара в дальнейшем?

Оформление заявки на кредитную карту

От выбора сантехники зависит уровень комфорта жизни человека

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.