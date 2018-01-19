Снегопады и морозы усилятся

В пятницу, 19 января, местами по Калужской области пройдёт слабый снег. Температура воздуха составит -7..-5 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.

В субботу вновь ожидается снег, местами с метелью. Ветер юго-восточный, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -9..-7, днём около -3 градусов.

В воскресенье, 21 января, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут ночью около -6 градусов, днём -5..-3.

В начале следующей недели снегопады усилятся. Температура воздуха днём будет в пределах -9..-5 градусов. Прогнозируется дальнейшее похолодание.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.