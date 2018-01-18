Картина дня: калужан просят ходить пешком, а они покупают всё больше машин

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 18 января.

Кризис не помеха: калужане стали чаще покупать машины. Количество машин, зарегистрированных в нашей области, приближается к 450 тысячам. И это при населении в миллион человек.

Любимов обошёл Артамонова в медиарейтинге. Бывший заместитель Анатолия Дмитриевича намного чаще упоминался в СМИ в 2017 году.

Стало известно, какая команда будет базироваться в Калуге на ЧМ-2018. Для участницы мундиаля подготовлено две базы: на Тульском шоссе и на Грабцевском шоссе.

Инспекторы ГИБДД призвали калужан больше ходить пешком. Говорят, что нужно брать пример с губернатора.

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