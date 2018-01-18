Картина дня: калужан просят ходить пешком, а они покупают всё больше машин

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 18 января.
Кризис не помеха: калужане стали чаще покупать машины. Количество машин, зарегистрированных в нашей области, приближается к 450 тысячам. И это при населении в миллион человек.
Любимов обошёл Артамонова в медиарейтинге. Бывший заместитель Анатолия Дмитриевича намного чаще упоминался в СМИ в 2017 году.
Стало известно, какая команда будет базироваться в Калуге на ЧМ-2018. Для участницы мундиаля подготовлено две базы: на Тульском шоссе и на Грабцевском шоссе.
Инспекторы ГИБДД призвали калужан больше ходить пешком. Говорят, что нужно брать пример с губернатора.
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Картина дня: 10 красавиц и воссоединение Украины с Россией 17.01.2018 20:00
Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады 15.01.2018 20:00
Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды 12.01.2018 20:00
Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию 11.01.2018 20:00
Картина дня: смерть возле ресторана 10.01.2018 20:00
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