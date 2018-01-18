Кризис не помеха: калужане стали чаще покупать машины

В Калужской области уменьшается количество ДТП, а число автомобилей год от года растёт. В четверг, 18 января, об этом рассказали на пресс-конференции в областном управлении ГИБДД.

– Этот год будет тяжёлым, - считает начальник областного УГИБДД Алексей ХОЛОПОВ. – Учёт ДТП ведётся с 1964 года. В 1969 году погибли 162 человека при, ориентировочно, 11 тысячах учтённых транспортных средств. В 2017 году в результате ДТП погибли 173 человека. Количество транспортных средств на данный момент времени - 437 493. Но и эти цифры неточные, возможно, регистрационные действия были в других субъектах.

– Рост составил порядка 30 тысяч единиц за 2017 год, - отметил заместитель начальника УГИБДД по Калужской области Роман БУТРИН. – В 2016 году был рост на 10 тысяч единиц транспорта.

- Нельзя говорить, что как-то повлиял экономический кризис и у нас стало меньше автомобилей регистрироваться, - добавил Холопов.

Растёт и число водителей. Люди стали чаще сдавать на права. На 14,5% возросло количество выданных водительских удостоверений в 2017 году.

- Ситуация будет ухудшаться в плане транспортной среды, - сообщил Холопов. – Пределу совершенства нет. Приходится вводить новые меры: платные парковки, выделение дополнительных полос для общественного транспорта, введение одностороннего движения на улицах.