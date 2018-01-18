Любимов обошёл Артамонова

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в медиарейтинге за 2017 год занял 61 место среди 85 глав регионов. Его недавний заместитель, а ныне губернатор Рязанской области Николай Любимов оказался гораздо выше – он 24-й.
В первую пятёрку общероссийского рейтинга попали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы Татарстана и Крыма Рустам Минниханов и Сергей Аксенов.
При составлении этого рейтинга, напомним, учитывается количество упоминаний губернатора в СМИ. При этом важны влиятельность источника информации, характер упоминания, роль, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, - говорят авторы исследования.
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