Бери пример с Артамонова: инспекторы призвали больше ходить пешком

В четверг, 18 января, калужские госавтоинспекторы подвели итоги работы за 2017 год.

- Год Петуха был для нас очень позитивным, - признался начальник областного УГИБДД Алексей ХОЛОПОВ.

В 2017 году было зарегистрировано 1575 ДТП. По сравнению с предыдущим годом количество аварий снизилось на 13,9%. Также снизилось число людей, получивших ранения или погибших в авариях.

- К сожалению, количество ДТП с участием детей и подростков возросло на 14%, составив 204 случая, - сообщил Холопов. – В них погибли 6 детей. Вина здесь всех – и родителей, и сотрудников ГИБДД. Но в основном они погибли из-за перевозки ненадлежащим образом: отсутствие детских сидений, несертифицированные детские сиденья, не надлежащим образом сиденья закреплены.

Начальник УГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО отметил, что непопулярные меры, в частности, введение платных парковок, положительно сказываются на транспортной ситуации в городе.

- От необязательных поездок водители воздерживаются, - рассказал он. – У нас как раньше было: человек подъехал, оставил машину, и она целый рабочий день стоит, чьё-то место для парковки занимает – посетителя офиса или торгового цента. И плюс дополнительное перемещение транспорта в центре города в часы пиковых нагрузок – утром и вечером.

- Ходить пешком надо больше, как губернатор наш делает, - призвал всех Алексей Холопов.