Картина дня: 10 красавиц и воссоединение Украины с Россией

Рассказываем, какими новостями запомнилось 17 января.
В конце января в Калуге пройдёт традиционный конкурс «Мисс КГУ». Организаторы опубликовали фото девушек, которые претендуют на главный приз. Посмотреть на всех и проголосовать можно по ссылке.
А в ближайшие выходные в областном центре отпразднуют годовщину воссоединения Украины с Россией.
В Калуге пропал 14-летний мальчик. Его ищут уже больше недели.
При строительстве дома на улице Пухова в Калуге погиб мужчина. Его засыпало землёй в траншее.
Полицейский своими руками: необычные скульптуры появились в Козельске. Авторы идеи – местные военные – рассчитывают, что теперь им легче будет переходить дорогу.
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Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады 15.01.2018 20:00
Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды 12.01.2018 20:00
Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию 11.01.2018 20:00
Картина дня: смерть возле ресторана 10.01.2018 20:00
Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте 09.01.2018 20:00
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