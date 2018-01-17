Картина дня: 10 красавиц и воссоединение Украины с Россией

Рассказываем, какими новостями запомнилось 17 января.

В конце января в Калуге пройдёт традиционный конкурс «Мисс КГУ». Организаторы опубликовали фото девушек, которые претендуют на главный приз. Посмотреть на всех и проголосовать можно по ссылке.

А в ближайшие выходные в областном центре отпразднуют годовщину воссоединения Украины с Россией.

В Калуге пропал 14-летний мальчик. Его ищут уже больше недели.

При строительстве дома на улице Пухова в Калуге погиб мужчина. Его засыпало землёй в траншее.

Полицейский своими руками: необычные скульптуры появились в Козельске. Авторы идеи – местные военные – рассчитывают, что теперь им легче будет переходить дорогу.

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