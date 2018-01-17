Полицейский своими руками: необычные скульптуры появились в Козельске

В социальных сетях на днях появились фотографии необычного сотрудника ГИБДД, который круглосуточно остаётся на посту. Изображение имеет шутливую подпись: «Со своего поста не отлучается, всем лихачам – хана!».
Как нам рассказали в УГИБДД по Калужской области, два макета установили в Козельске по инициативе командира 28-й гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии. Позже в этом районе у пешеходных переходов появятся ещё два таких стража порядка.
Изготовили фигуры военнослужащие. Они надеются, что переходить дорогу благодаря макетам станет безопаснее.
Фото: «Дорожный патруль».
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