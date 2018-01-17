Смерть в траншее: в Калуге рабочего засыпало землёй

Трагедия произошла вечером 16 января напротив дома № 51 по улице Пухова. Там сейчас идёт строительство многоэтажки.
- Бригада в составе четырёх человек в 3-метровой траншее выполняла земляные работы по укладке 6-метровой пластиковой канализационной трубы, - сообщила нам в среду, 17 января, старший следователь Следственного отдела по Калуге Следственного комитета России Марина ЛАКИНА. – Во время работ одного из рабочих, 35-летнего жителя Воротынска, засыпало грунтом, который обвалился от края траншеи. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь, однако результата она не принесла, мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают строительную документацию. Назначены необходимые экспертизы и проверки. На данный момент известно, что в строительной организации погибший работал неофициально.
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