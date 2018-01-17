В Калуге пропал 14-летний мальчик

В среду, 17 января, появилась информация о пропаже в Калуге 14-летнего Ивана Терана. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», школьник ушёл гулять 8 января и не вернулся. Через два дня ему должно исполниться 15 лет.

Приметы:

Немного сутулится,

Рост – 180 см,

Худощавое телосложение,

Русые волосы, короткая стрижка.

Голубые глаза,

Синяя куртка до середины бедра, камуфляжная шапка, джинсы, чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.