Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 15 января.

В Калужской области на сегодня насчитывается 17 недостроенных домов, 11 из них – в Калуге. От действий недобросовестных застройщиков пострадали 660 человек, но только 232 из них состоят в реестре обманутых дольщиков. Полностью разобраться с этой проблемой власти обещают только в следующем году.

На новой шопинской дороге маршрутка сбила женщину. Дорогу сдали ещё в декабре, а светофоры не настроены там до сих пор. К сожалению, в такой ситуации количество пострадавших пешеходов практически наверняка будет расти.

«Гонки» на Киевской трассе: пьяный водитель удирал о инспекторов около 70 километров. Нарушителю пытались прийти на помощь друзья.

В Калуге обещают снегопады. По предварительным прогнозам синоптиков, погода станет более зимней во второй половине недели.

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