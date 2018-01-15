Картина дня: дольщики, погоня и приближающиеся снегопады

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 15 января.
В Калужской области на сегодня насчитывается 17 недостроенных домов, 11 из них – в Калуге. От действий недобросовестных застройщиков пострадали 660 человек, но только 232 из них состоят в реестре обманутых дольщиков. Полностью разобраться с этой проблемой власти обещают только в следующем году.
На новой шопинской дороге маршрутка сбила женщину. Дорогу сдали ещё в декабре, а светофоры не настроены там до сих пор. К сожалению, в такой ситуации количество пострадавших пешеходов практически наверняка будет расти.
«Гонки» на Киевской трассе: пьяный водитель удирал о инспекторов около 70 километров. Нарушителю пытались прийти на помощь друзья.
В Калуге обещают снегопады. По предварительным прогнозам синоптиков, погода станет более зимней во второй половине недели.
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Картина дня: новая дорога провалилась из-за погоды 12.01.2018 20:00
Картина дня: высокие зарплаты и полёты в Турцию 11.01.2018 20:00
Картина дня: смерть возле ресторана 10.01.2018 20:00
Картина дня: название для нового парка и ямы в асфальте 09.01.2018 20:00
Картина дня: куда пропали миллионы за коммуналку 28.12.2017 20:00
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