«Гонки» на Киевской трассе: пьяный водитель удирал от инспекторов

На днях на трассе М3 «Украина» в Калужской области инспекторы ГИБДД на протяжении 70 километров гнались за пьяным автомобилистом.

Сотрудники полиции обратили внимание на машину с повреждениями бампера. Они решили остановить её и проверить у водителя документы. Однако мужчина проигнорировал требования инспекторов. Началась погоня. В Жиздринском районе машина нарушителя свернула на заправку.

- Там мужчину уже ждали знакомые, которые были готовы предоставить автомобиль, чтобы он смог уже на нём продолжить движение, – сообщает в понедельник, 15 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Но переесть в другую машину водителю не удалось, так как его задержали полицейские.

Мужчину доставили в административное здание ГИБДД.

- Задержанный не стал отрицать факт употребления алкоголя, соответственно и результат проведенного исследования оказался положительным, - добавляют в полиции.

Расследование продолжается.