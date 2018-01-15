«Гонки» на Киевской трассе: пьяный водитель удирал от инспекторов

На днях на трассе М3 «Украина» в Калужской области инспекторы ГИБДД на протяжении 70 километров гнались за пьяным автомобилистом.
Сотрудники полиции обратили внимание на машину с повреждениями бампера. Они решили остановить её и проверить у водителя документы. Однако мужчина проигнорировал требования инспекторов. Началась погоня. В Жиздринском районе машина нарушителя свернула на заправку.
- Там мужчину уже ждали знакомые, которые были готовы предоставить автомобиль, чтобы он смог уже на нём продолжить движение, – сообщает в понедельник, 15 января, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Но переесть в другую машину водителю не удалось, так как его задержали полицейские.
Мужчину доставили в административное здание ГИБДД.
- Задержанный не стал отрицать факт употребления алкоголя, соответственно и результат проведенного исследования оказался положительным, - добавляют в полиции.
Расследование продолжается.
|
Гололедица в Калуге: водителей просят снизить скорость 15.01.2018 08:53
Стала известна причина провала на Шопинской дороге 12.01.2018 12:48
Артамонова удивляет любовь россиян к седанам 11.01.2018 16:04
Шопинскую дорогу сдали. Что дальше? 10.01.2018 15:02
На Правом берегу начал проваливаться новый асфальт 09.01.2018 16:30
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: