В Калуге обещают снегопады

В понедельник, 15 января, ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Калуге -4°С...-2°С. Ветер слабый. Атмосферное давление 765 мм рт ст., что выше нормы.
Во вторник ночью температура воздуха опустится до -10°С…-8°С, днём будет -7°С…-5°С. Преимущественно без осадков.
В среду, 17 января, местами пройдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -10°С…-8°С, днём -6°С…-4°С.
В четверг с приближением циклона пройдёт снег, местами метель. Температура воздуха ночью -7°С…-5°С, днём -4°С…-2°С.
В пятницу, 19 января, будет идти снег. Прогнозируемая температура воздуха ночью -6°С…-4°С, днем -3°С…-1°С.
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