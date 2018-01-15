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От обманутых дольщиков обещают избавиться в 2019 году

15.01.2018 13:01 16 2186 Елена Французова
От обманутых дольщиков обещают избавиться в 2019 году

В понедельник, 15 января, в Калуге на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти обсудили вопрос, связанный с недостроями.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ напомнил, что в домах на стадии котлована квартиры покупают из-за привлекательной цены.

- Критерии подбора [жилья] могут быть разными, - подчеркнул он. - Для большинства людей главным продолжает оставаться цена, а при долевом участии в строительстве стоимость недвижимости несколько ниже. Но при этом значительно возрастают риски недостроя объектов. Причин может быть множество: застройщик обанкротился, поднялись цены на стройматериалы, не нашлось достаточно средств для завершения строительства, мошенничество.

На сегодняшний день в области 17 недостроев, 11 из них – в Калуге. От действий недобросовестных застройщиков пострадали 660 человек, но только 232 из них состоят в реестре обманутых дольщиков.

- Высокой готовности дом в Малоярославце на улице Парижской Коммуны, 48. Для завершения необходимо порядка 12-13 миллионов рублей, - рассказал министр строительства и ЖКХ. - Собственник ушёл из жизни. По наследству организация передалась. Но нынешние руководители не готовы заниматься этим объектом.

По словам Виркова, в 2018 году будет введено в эксплуатацию 5 объектов. Строительство оставшихся 12 планируется завершить до конца 2019 года. Для 7 домов подыскивают новых инвесторов.

- Мы можем гарантировать, что не появятся новые проблемные объекты? – поинтересовался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Вирков считает, что изменения, внесённые в закон о долевом строительстве, гарантируют, что больше обманутых дольщиков в регионе не будет.

С обманутыми дольщиками работают и правоохранительные органы.

Как рассказали в полиции, в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении компании «Комфорт Строй». Её обвиняют в мошенничестве при строительстве дома в Калуге на улице Маяковского, 65. От действий этого застройщика пострадали 54 человека. Сумма внесенных ими денежных средства превысила 100 миллионов рублей.

В полицию также поступило коллективное обращение от дольщиков компании «Новградстрой» - улица Маяковского, 55, корпус 4. Они обвиняют застройщика в мошенничестве. Проводится проверка.

Также проводится проверка по заявлению гендиректора страховой компании «Респект» по факту возможного присвоение денежных средств гендиректором АО «Европейский квартал» при строительстве многоквартирного дома.


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Тэги: недвижимость дольщики егор вирков анатолий артамонов

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