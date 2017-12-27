Картина дня: маршрут троллейбуса продлят, а дом пустили с молотка

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 27 декабря.
Маршрут троллейбуса № 18 продлят в феврале. В «Управлении Калужского троллейбуса» нам рассказали, что готовы были пустить «рогатых» в «Кошелев» уже сейчас, но задержались работы по строительству дороги.
Дом купцов Билибиных продали почти за 10 миллионов. Смотрите наш репортаж с аукциона.
На праздниках ГИБДД устроит массовые проверки. В дорожной полиции напоминают водителям, что садиться за руль в нетрезвом виде нельзя. Это опасно для всех.
Дело доктора Ругина передали в суд. Троих врачей обвиняют в смерти младенца, родившегося на 24 неделе.
Калужанка готовится выступить на Олимпиаде в Корее. Анна Юракова выиграла чемпионат России и теперь ждёт решения Международного олимпийского комитета.
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Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев 22.12.2017 20:00
Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе 20.12.2017 20:00
Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ 19.12.2017 20:00
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