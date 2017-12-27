Дом купцов Билибиных продали почти за 10 миллионов

В среду, 27 декабря, в Калуге состоялся открытый аукцион по продаже Дома купцов Билибиных, расположенного по адресу: улица Кутузова, 19. Двухэтажное строение постройки XIX века площадью 391 кв.м. является выявленным объектом культурного наследия. Его оценили в 4 миллиона 469 тысяч 200 рублей.

На участие в торгах поступило 10 заявок. Каждый претендент внёс задаток в размере 893 тыс. рублей. Аукцион начался примерно в 11:10 и занял всего 8 минут. Здание приобрёл участник, зарегистрированный под номером 2, Сергей ДЕНИСОВ. Предложенная им цена составила 9 млн. 608 тыс. 780 рублей.

- Мы не можем быть довольны или недовольны результатами аукциона, - прокомментировал нашему изданию начальник Управления экономики и имущественных отношений Алексей ДУЛИШКОВИЧ. – Есть рыночная оценка – чуть меньше 4 с половиной миллионов рублей. Продали, без малого, за 10 миллионов – выше рыночной стоимости почти вдвое. Поэтому, наверное, мы можем быть удовлетворены проделанной работой.

Сергей Денисов от комментариев отказался. Но, как нам стало известно, он является предпринимателем, который владеет «определённым объёмом недвижимости».

- Специальных справок о потенциальных покупателях мы не наводим, - пояснил Алексей Дулишкович. – Он приобрёл у нас уже не один объект. На торгах всегда поднимает цену, то есть это реальный инвестор, который будет вкладывать средства в реконструкцию и придаст объекту культурного наследия новую жизнь – мы в этом не сомневаемся. Соответствующие финансовые возможности у него имеются. Пока неизвестно, как он планирует использовать здание. Но, думаем, за рамки целевого назначения: торговля, офисы, ресторан – слишком не выйдешь.

Изучив открытые интернет-источники, мы выяснили, что новый владелец Дома купцов Билибиных является руководителем и учредителем нескольких частных компаний, которые занимаются торговлей автотранспортом, строительством автодорог и автомагистралей, жилых и нежилых зданий, подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества, а также арендой и управлением собственной либо арендованной нежилой недвижимости.

Сергей Денисов (слева).

Договор купли-продажи с Сергеем Денисовым предполагается заключить в течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона. Здание будет передано в частную собственность не позднее 30 дней после полной оплаты имущества.

Напомним: решение пустить объект культурного наследия с молотка приняли депутаты городской Думы. По их мнению, это единственный способ спасти историческое здание от дальнейшего разрушения. Минувшим летом оно серьёзно пострадало в результате пожара.

Сейчас историко-архитектурный памятник находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. В городском бюджете средств для её проведения нет. Нового владельца обяжут не только отремонтировать здание, но и затем соблюдать все охранные обязательства.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.