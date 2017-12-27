Дело доктора Ругина передали в суд

В среду, 27 декабря, пресс-служба Следственного управления СКР сообщила о завершении расследования уголовного дела, фигурантами которого являются трое докторов: известный в нашем регионе акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ Александр РУГИН (на фото) и двое врачей Жуковской ЦРБ – заведующая отделением акушерства и гинекологии Шелабия ХАЛИЛОВА и врач-педиатр Татьяна ВАСИЛЬЕВА. Им предъявлено обвинением по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по самой тяжкой – «Умышленное убийство».

- По версии следствия, 28 декабря 2015 года двое врачей районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием умышленно причинили смерть живорождённому недоношенному младенцу, не предприняв необходимых и обязательных мер для его выживания, - сообщает пресс-служба Следственного комитета. – Следствием собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено составлением обвинительного заключения. Один из обвиняемых ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Доктора настаивают на своей невиновности. Произошедшее они считают несчастным случаем. За два дня до случившегося, 26 декабря, в Жуковскую центральную районную больницу обратилась беременная женщина с жалобами на боли внизу живота. Срок её беременности составлял 24 недели. Врачи ЦРБ предложили пациентке госпитализацию в областной родильный дом, но та отказалась. Отказалась она и от госпитализации в акушерский стационар ЦРБ.

28 декабря пациентка поступила в районную больницу уже с родовыми схватками. Через 50 минут у женщины произошли преждевременные роды. Малыш родился с экстремально низкой массой тела: 640 граммов – и без самостоятельного дыхания.

По имеющейся у нас информации, доктора пытались спасти ребёнка, но успехом эти попытки не увенчались, поскольку в лечебном учреждении не было ни неонатолога-реаниматолога, ни высокотехнологичного медицинского оборудования, без которого новорождённого с экстремально низкой массой тела не сможет спасти даже опытный специалист.

Александр Ругин в тот день находился в Калуге и консультировал коллег по телефону. Позже выяснилось, что все телефоны Калужского областного роддома на тот момент прослушивались правоохранительными органами на предмет коррупции. В распоряжении следователей оказалась запись той телефонной консультации, на основании которой и строится обвинение врачей в убийстве младенца.

Дело в том, что они оформили ребёнка мертворожденным. По мнению следствия, сделали они это умышленно – чтобы не допустить ухудшения статистики младенческой смертности. Совет записать ребёнка мертворождённым, по информации следователей, дал именно Александр Ругин.

«В здравом уме невозможно представить, как можно стремиться улучшить этот показатель убийством! – пишет в петиции в защиту отца дочь Ругина Ирина. – Мой отец, будучи на тот момент заместителем главного врача областной больницы по акушерству и гинекологии, по своим функциональным обязанностям не отвечал за показатели Жуковской ЦРБ, и их ухудшение не могло повлиять на его работу и, соответственно, он не мог иметь умысла в «убийстве». А лица, непосредственно заинтересованные в этих важных показателях, даже не были опрошены следствием! Служебное расследование министерством здравоохранения Калужской области и Калужским отделением Росздравнадзора по данному летальному случаю не проводилось. Местных чиновников здравоохранения такая ситуация устраивает. Недостатки в своей работе они закрывают обвинениями врачей в неоказании помощи».

На сегодняшний день петицию Ирины Ругиной подписали более 4200 человек, среди которых – коллеги обвиняемого, а также его пациенты. Многие из них считают, что уголовное дело носит явно заказной характер.

Следственный комитет от официальных комментариев на эту тему отказался.