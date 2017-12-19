Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 19 декабря.
В Калуге выбрали название для новой Шопинской дороги, которую должны доделать к концу года. Скоро она будет именоваться Правобережным проспектом. Кстати, именно этот вариант победил в нашем голосовании.
Прокуратура нашла виновных в пропаже миллионов в калужском ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации не получили от управляющих компаний миллионы, хотя жильцы деньги заплатили.
Водителей маршруток хотят штрафовать за невыдачу билетов. Внести такие изменения в законодательство предложили городские депутаты.
Калужский омбудсмен попросил Путина о масштабной амнистии. Юрий Зельников встретился с президентом в Москве.
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Картина дня: Дед мороз приехал, ёлки – на подходе 18.12.2017 20:00
Картина дня: запрет парковки, платная трасса и авария на Кирова 15.12.2017 20:00
Картина дня: приговор врачу, протест Татарстана и вопрос Путину 14.12.2017 20:00
Картина дня: подорожание проезда, убийство зубра и рейтинг вузов 13.12.2017 20:00
Картина дня: без катка и электричества 12.12.2017 20:00
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