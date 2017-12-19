Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 19 декабря.

В Калуге выбрали название для новой Шопинской дороги, которую должны доделать к концу года. Скоро она будет именоваться Правобережным проспектом. Кстати, именно этот вариант победил в нашем голосовании.

Прокуратура нашла виновных в пропаже миллионов в калужском ЖКХ. Ресурсоснабжающие организации не получили от управляющих компаний миллионы, хотя жильцы деньги заплатили.

Водителей маршруток хотят штрафовать за невыдачу билетов. Внести такие изменения в законодательство предложили городские депутаты.

Калужский омбудсмен попросил Путина о масштабной амнистии. Юрий Зельников встретился с президентом в Москве.

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