Выбрано название для новой Шопинской дороги

В Калуге определились с названием для новой Шопинской дороги, которую строят на Правом берегу. Вскоре она станет Правобережным проспектом, заявил в понедельник, 18 декабря, на торжественной церемонии награждения лучших территориальных общественных самоуправлений градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.

По его словам, этот вариант предложили сами жители города. Отметим, что Правобережный проспект победил и в голосовании на нашем сайте.

Завершить работы на Шопинской дороге обещают к концу декабря.