Выбрано название для новой Шопинской дороги

В Калуге определились с названием для новой Шопинской дороги, которую строят на Правом берегу. Вскоре она станет Правобережным проспектом, заявил в понедельник, 18 декабря, на торжественной церемонии награждения лучших территориальных общественных самоуправлений градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.
По его словам, этот вариант предложили сами жители города. Отметим, что Правобережный проспект победил и в голосовании на нашем сайте.
Завершить работы на Шопинской дороге обещают к концу декабря.
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