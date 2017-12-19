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Выбрано название для новой Шопинской дороги

19.12.2017 14:01 11 3634 Дмитрий Ивьев
Выбрано название для новой Шопинской дороги

В Калуге определились с названием для новой Шопинской дороги, которую строят на Правом берегу. Вскоре она станет Правобережным проспектом, заявил в понедельник, 18 декабря, на торжественной церемонии награждения лучших территориальных общественных самоуправлений градоначальник Константин ГОРОБЦОВ.

По его словам, этот вариант предложили сами жители города. Отметим, что Правобережный проспект победил и в голосовании на нашем сайте.

Завершить работы на Шопинской дороге обещают к концу декабря.


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Тэги: авто дорога шопино константин горобцов

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