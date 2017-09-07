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Калужанам предложили выбрать название для дороги в Шопино

07.09.2017 11:48 51 2115 Елена Французова
Калужанам предложили выбрать название для дороги в Шопино

Несколько месяцев на Правом берегу идёт масштабное строительство дороги. Завершить строительство планируют до конца октября. А пока калужанам предлагают выбрать название для дороги.

В четверг, 7 сентября, газета администрации города опубликовала варианты, предложенные  территориальными общинами Правобережья: Правобережный проспект, проспект Дружбы, Приокское шоссе, Шопинский проспект, шоссе имени М.А. Сиязова, улица Н.А. Фомушина, проспект Героев, Губернское шоссе, шоссе Поколений, Семейное шоссе, Юго-западное шоссе или шоссе Космонавтов.

Какое название должна носить новая дорога на Шопино?

 Голосование заканчивается 21/09/2017


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Тэги: авто дорога шопино

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