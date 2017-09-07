Калужанам предложили выбрать название для дороги в Шопино

Несколько месяцев на Правом берегу идёт масштабное строительство дороги. Завершить строительство планируют до конца октября. А пока калужанам предлагают выбрать название для дороги.

В четверг, 7 сентября, газета администрации города опубликовала варианты, предложенные территориальными общинами Правобережья: Правобережный проспект, проспект Дружбы, Приокское шоссе, Шопинский проспект, шоссе имени М.А. Сиязова, улица Н.А. Фомушина, проспект Героев, Губернское шоссе, шоссе Поколений, Семейное шоссе, Юго-западное шоссе или шоссе Космонавтов.