Водителей маршруток начнут штрафовать за невыдачу билетов

Как мы уже рассказывали, в Калуге собираются в 10 раз повысить размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Кроме того, городские депутаты предлагают ввести штраф для водителей, которые не выдают оплатившим проезд пассажирам билеты. За такой проступок предлагается наказывать на 500 рублей, говорится в проекте законодательной инициативы по внесению изменений в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях».

Штрафы за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа, напомним, в Калуге собираются повысить со 100 до 1000 рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений - с 300 до 3000 рублей.