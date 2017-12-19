Водителей маршруток начнут штрафовать за невыдачу билетов

Как мы уже рассказывали, в Калуге собираются в 10 раз повысить размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Кроме того, городские депутаты предлагают ввести штраф для водителей, которые не выдают оплатившим проезд пассажирам билеты. За такой проступок предлагается наказывать на 500 рублей, говорится в проекте законодательной инициативы по внесению изменений в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях».
Штрафы за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа, напомним, в Калуге собираются повысить со 100 до 1000 рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений - с 300 до 3000 рублей.
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