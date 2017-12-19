Сообразили на троих: прокуратура нашла виновных в пропаже миллионов

Во вторник, 19 декабря, пресс-служба Областной прокуратуры опубликовала результаты проверки, связанной с деятельностью нескольких управляющих компаний Калуги. В частности, прокуратура проверила насколько законно их руководители обращались с деньгами, собранными с жителей за услуги ЖКХ, как соблюдался порядок взаимных расчётов между ресурсоснабжающими организациями и УК.

- Установлено, что между ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» Калуги» и ПАО «КСК» заключен договор энергоснабжения, согласно которому управляющая организация обязуется перечислять денежные средства в счёт оплаты предоставленной электроэнергии, - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области. – Однако с июня 2016-го по август 2017 года в адрес ресурсоснабжающей компании не поступило ни одного платежа.

Всего за этот период УК не перечислила свыше 4,6 млн. рублей. Аналогичные факты неперечисления средств, собранных с населения за отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, установлены и в деятельности ООО «УК МЖД Калуги».

- Генеральный директор управляющей компании, одновременно являясь директором ООО «Единый расчётный центр Калуги», получил от населения свыше 29 млн. рублей, которые фактически не перечислил в адрес ГП «Калугаоблводоканал» и МУП «Калугатеплосеть», - сообщают в прокуратуре.

Факты хищения денежных средств, собранных с жителей на коммунальные услуги, выявлены также в ООО «Куровское ЖКХ». Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования. Там сейчас решают, возбуждать или нет уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ: «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения и в деятельности расчётного центра АО «ЕИРЦ Калужской области». Руководитель организации в течение 2016-2017 годов направлял в адрес двух УК средства в меньшем объёме, чем фактически перечислили жители.

- Эти действия причинили компаниям имущественный ущерб в размере свыше 4,7 млн. рублей, что привело к невозможности исполнения ими обязанностей по надлежащему содержанию многоквартирного жилого фонда и своевременной оплаты ресурсоснабжающим организациям за коммунальные ресурсы, - сообщает пресс-служба ведомства. – В связи с этим в отношении бывшего руководителя ЕИРЦ Калужской области также инициировано уголовное преследование.