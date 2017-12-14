Картина дня: приговор врачу, протест Татарстана и вопрос Путину

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 14 декабря.

В Калужской области вынесли приговор врачу «Скорой помощи». Дело. Напомним, завели, после смерти 4-летнего малыша. Медики давали совету по лечению по телефону, но к мальчику так и не приехали.

Татарстан против Артамонова: в республике не хотят праздновать Великое стояние на реке Угре.

Главную ёлку Калуги сегодня начали устанавливать на Театральной площади. Официально зажгут её 31 декабря. Рассказываем подробнее о событиях, которые ждут калужан на праздниках.

Владимир Путин сегодня провёл большую пресс-конференцию. Среди задавших вопрос оказался и калужанин Владислав Сахарчук. Вот что ответил президент.

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