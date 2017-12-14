Картина дня: приговор врачу, протест Татарстана и вопрос Путину

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 14 декабря.
В Калужской области вынесли приговор врачу «Скорой помощи». Дело. Напомним, завели, после смерти 4-летнего малыша. Медики давали совету по лечению по телефону, но к мальчику так и не приехали.
Татарстан против Артамонова: в республике не хотят праздновать Великое стояние на реке Угре.
Главную ёлку Калуги сегодня начали устанавливать на Театральной площади. Официально зажгут её 31 декабря. Рассказываем подробнее о событиях, которые ждут калужан на праздниках.
Владимир Путин сегодня провёл большую пресс-конференцию. Среди задавших вопрос оказался и калужанин Владислав Сахарчук. Вот что ответил президент.
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Картина дня: подорожание проезда, убийство зубра и рейтинг вузов 13.12.2017 20:00
Картина дня: без катка и электричества 12.12.2017 20:00
Картина дня: губернатор высказался о платной парковке 11.12.2017 20:00
Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах 08.12.2017 20:00
Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов 07.12.2017 20:00
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