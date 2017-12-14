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Татарстан против Артамонова: в республике не хотят праздновать Великое стояние на реке Угре

14.12.2017 11:16 40 3312 Оксана КОЛОСОВА
Татарстан против Артамонова: в республике не хотят праздновать Великое стояние на реке Угре

Комитет Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам выступил против установления новой памятной даты — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Как сообщает издание «Коммерсантъ» в четверг, 14 декабря, в республике заявляют, что стояние было «одним из многочисленных, но не решающих эпизодов» в борьбе за наследие Золотой Орды.

Напомним: инициатива отмечать Великое стояние на Угре 11 ноября принадлежит губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ и Министерству культуры РФ, которое в прошлом году сообщило о подготовке поправок в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В конце ноября этого года Законодательное собрание нашего региона обратилось к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить подготовку законопроекта.

В обращении, которое было разослано в региональные парламенты, говорится, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре стало «значительным и памятным событием отечественной истории, итогом которого стало окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и обретение независимости Российского государства с центром в Москве».

Однако в Госсовете Татарстана полагают, что для признания стояния на Угре всероссийской памятной датой нет исторических оснований. Согласно заключению Института истории Академии наук Татарстана, стояние «нельзя рассматривать как особо значимое историческое событие, связанное с освобождением Руси от ордынской власти», «это лишь один из многочисленных, но не решающих эпизодов в борьбе различных образований и групп за золотоордынское наследие».

Директор Института истории Рафаэль Хакимов напоминает, что стояние привело к ослаблению Большой Орды, Русь так и не возобновила ей выплату дани, но Большая Орда «была не единственным наследником Золотой Орды». После 1480 года Русь продолжила «выплату дани в Крым и Казань».

- В этом контексте становится понятно, что событие 1480 года было лишь эпизодом борьбы за верховенство в Орде, но не актом освобождения Москвы от власти татар, - цитирует историка «Коммерсантъ». – Москва не объявляла о своей независимости, а всего-навсего меняла свою внешнеполитическую ориентацию.

В Институте истории ссылаются на исследования американского историка Чарльза Гальперина, который пришел к выводу, что даже «русские книжники изначально смотрели на события 1480 года всего лишь как на один из удачных эпизодов противостояния татарам», однако «по мере укрепления Русского государства» это событие стало «приобретать религиозное значение, пока не превратилось в эпохальное столкновение истинных христиан с «мусульманскими варварами».

- Подобный концепт не только далёк от исторической реальности, но и может вызвать серьезный диссонанс в современном многонациональном, поликонфессиональном и толерантном российском обществе, - резюмирует Хакимов.


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Тэги: общество анатолий артамонов

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