Калужанин пожаловался Путину на криминал в сфере ЖКХ

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир ПУТИН проводит традиционную пресс-конференцию в Москве. Один из вопросов задал калужанин Владислав САХАРЧУК – депутат городской думы Калуги.

Он указал на проблемы в сфере ЖКХ и отметил недобросовестную работу управляющих компаний. По мнению Сахарчука, в этой сфере много криминала, а для решения проблем нужно менять законодательство на федеральном уровне.

- Мое отношение к этому – я не считаю, что ситуация развивается позитивно, к сожалению, - ответил Путин. - Проблем больше, чем их решений. Да, решения были приняты в последние годы. Да, кое-что поменялось. Но этого недостаточно абсолютно. Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно не дорабатывают. В чём суть проблемы. Проблема заключается в том, что эти так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и деньги по жилищным тарифам. Коммунальные платежи - это платежи в адрес снабжающих организаций: за газ, за электричество, за воду, а жилищные – это за всё, что происходит внутри дома. Так вот управляющие компании сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются. В том числе и с ресурсными организациями. И далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объёме. И за этим мало кто смотрит. Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока. Такой законопроект уже есть. По-моему, он в первом чтении прошёл. Во всяком случае, там изучается, и нужно сделать это в ближайшее время. Другое - начисляют платежи необоснованные часто, клиенты оспаривают. Теперь управляющие компании, в связи с готовящимися решениями, должны будут не просто сделать перерасчет, а заплатить ещё +50% за неправильно выставленный счёт. В качестве штрафа, можно сказать. И вот эти решения должны быть обязательно доведены до конца.

Также президент рассказал, что рост тарифов превышает установленные пределы.

- Вот я сказал, что есть два вида платежей: коммунальные и жилищные, - пояснил он. - Что касается коммунальных платежей, здесь есть федеральное регулирование. И в последние пару лет предельный рост тарифа обозначен в 4%. Во-первых, он не выдерживается. И в среднем даже рост по коммунальным платежам не 4% составляет, а, по последним данным, я вчера смотрел – 8,8%. Это вообще никуда не годится. У нас же есть ограничение в 4, откуда 8,8 взялось? Но ещё хуже второе: жилищные платежи. То, за что непосредственно управляющие компании отвечают и регионы. Там вообще нет никакого регулирования, нет верхнего потолка. За эту часть платежи зашкаливают. В среднем на данный момент получилось 23 с лишним процента. А местами и месяцами – свыше 30%. Вообще никуда не годится. Что нужно сделать? Нужно вводить ограничения, безусловно, так же, как по коммунальным платежам. Нужно вводить регулирование и по жилищным платежам. И сделать это нужно незамедлительно.