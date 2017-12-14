Главную ёлку Калуги начали устанавливать на Театральной площади

В четверг, 14 декабря, на Театральной площади в Калуге начался монтаж главной городской ёлки. Судя по опыту прошлых лет, завершится он через два-три дня.

Откроют ёлку традиционно 31 декабря в 18:00. Спустя полчаса после этого калужан ждёт праздничный фейерверк. А 1 января в час ночи на Театральной площади начнётся Новогодняя дискотека, которая продлится до 4 утра.

Подробнее о мероприятиях к Новому году, в наших статье и афише.