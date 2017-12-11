Детский брифинг Деда Мороза, новогодняя почта и чудо-сани: как развлекут калужан на праздниках

Предновогодние праздничные мероприятия начнутся в Калуге уже в конце нынешней недели. 15 декабря на пешеходной части улицы Театральной откроется традиционный Новогодний базар. Он будет работать до 8 января. Официальное открытие состоится 22 декабря в 15:00.

16-го числа в 11:00 в областном центре ждут прибытия калужского Деда Мороза и Снегурочки.

- От Театральной площади они проедут на новогоднем транспорте по центральным улицам города, - рассказала начальник Управления культуры Калуги Яна ВАСИНА на планёрке в горуправе в понедельник, 11 декабря. – К 12:00 они приедут на торжественное открытие калужской резиденции Деда Мороза, которая находится в Доме мастеров по адресу: переулок Григоров, 9.

Резиденция новогоднего волшебника будет работать с 12:00 до 15:00 16, 17, 23, 24, 30 декабря, а также со 2 по 4 января. Впервые с 16 по 24 декабря в Доме мастеров будет работать выездное почтовое отделение. Там установят ящик для писем Деду Морозу, а на новогодних посланиях и открытках можно будет поставить оттиск праздничного почтового штемпеля.

- 19 декабря калужский Дед Мороз впервые проведёт в своей резиденции брифинг, в котором примут участие юные калужане, - сообщила Яна Васина. – Дед Мороз ответит на все интересующие их вопросы. Чтобы стать участником мероприятия, нужно придумать интересный вопрос, написать его в социальной сети «ВКонтакте» на странице мероприятия «Вопрос калужскому Деду Морозу». На встречу с новогодним волшебником пригласят авторов самых интересных и оригинальных вопросов.

Открытие ёлок в микрорайонах Калуги состоится 23-24 декабря. Главную ёлку, которую установят на Театральной площади, традиционно откроют 31 декабря в 18:00. В 18:30 калужан ждёт праздничный фейерверк. 1 января в час ночи на Театральной площади начнётся Новогодняя дискотека, которая продлится до 4-х утра.

В Центральном парке культуры и отдыха праздничные мероприятия стартуют со 2 января. В этот день там пройдёт городской проект «Яркие краски зимы», в рамках которого калужане смогут поучаствовать в зимних развлечениях, конкурсах и забавах.

3 января в парке подведут итоги конкурса «Подарки Дедов Морозов». 4-го там состоится новогодний городской фестиваль творчества «Чудо-сани». Для участия в нём нужно необычно оформить какой-либо зимний транспорт: санки, ледянки, снегокаты и т.д. 6 января калужан приглашают в парк на театрализованное представление «Накануне Рождества».

Разнообразную культурную и спортивную программу обещают организовать и в новом парке на месте рынка. Правда, на планёрке было озвучено всего два мероприятия. 23 декабря там состоится открытие новогодней ёлки. 2 января в 12:00 калужан приглашают в новый парк на мастер-класс по скандинавской ходьбе.