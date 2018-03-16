Подробности трагедии в Турынино: женщина молила спасти её от истязаний

Как мы рассказывали, в Калуге участкового обвиняют в халатности. Следственный комитет 16 марта сообщил подробности трагедии, которая произошла в Турынино 7 декабря 2017 года.

- В 23:10 участковый получил от оперативного дежурного сообщение местной жительницы о том, что в соседней квартире мужчина убивает женщину, которая кричит и зовет на помощь, - рассказывают в СК. - Однако участковый на место происшествия не выехал, мер к пресечению противоправных действий злоумышленника не предпринял.

Сожитель избивал женщину в течение вечера и ночи, он нанёс ей не менее 37 ударов. В результате женщина скончалась.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.