Подробности трагедии в Турынино: женщина молила спасти её от истязаний

Как мы рассказывали, в Калуге участкового обвиняют в халатности. Следственный комитет 16 марта сообщил подробности трагедии, которая произошла в Турынино 7 декабря 2017 года.
- В 23:10 участковый получил от оперативного дежурного сообщение местной жительницы о том, что в соседней квартире мужчина убивает женщину, которая кричит и зовет на помощь, - рассказывают в СК. - Однако участковый на место происшествия не выехал, мер к пресечению противоправных действий злоумышленника не предпринял.
Сожитель избивал женщину в течение вечера и ночи, он нанёс ей не менее 37 ударов. В результате женщина скончалась.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
|
Пылкого влюблённого развели на 350 тысяч 16.03.2018 14:45
Мужчина привязывал мать к батарее цепью, а потом убил 16.03.2018 11:22
На закрывшегося в «Жигулях» водителя завели уголовное дело 16.03.2018 10:50
Задержанные в Калужской области игиловцы готовили теракты 16.03.2018 09:50
20-летней девушке грозит 15 лет колонии 15.03.2018 16:42
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: