В Турынино участковый не спас женщину от истязателя

В Калуге участкового обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей.

В декабре 2017 года в одной из квартир по улице Турынинской местный житель избил 42-летнюю женщину. В результате она скончалась в машине «Скорой».

Позже выяснилось, что соседка звонила в дежурную часть и попросила стражей порядка вмешаться. Сообщение передали участковому. Однако он проигнорировал вызов, сообщает в четверг, 15 марта, областная прокуратура.

- Участковый уполномоченный полиции не прибыл к месту совершения преступления, не пресек противоправные деяния гражданина, не оказал первую помощь пострадавшей, - подчёркивают в ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.