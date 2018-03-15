В Турынино участковый не спас женщину от истязателя

В Калуге участкового обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей.
В декабре 2017 года в одной из квартир по улице Турынинской местный житель избил 42-летнюю женщину. В результате она скончалась в машине «Скорой».
Позже выяснилось, что соседка звонила в дежурную часть и попросила стражей порядка вмешаться. Сообщение передали участковому. Однако он проигнорировал вызов, сообщает в четверг, 15 марта, областная прокуратура.
- Участковый уполномоченный полиции не прибыл к месту совершения преступления, не пресек противоправные деяния гражданина, не оказал первую помощь пострадавшей, - подчёркивают в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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