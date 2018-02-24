62,2 км дорог отремонтируют в Износковском и Медынском районах

В пятницу, 22 февраля, в новом парке на месте рынка состоялась презентация двух проектов: благоустройства Березуйского оврага и набережной Яченского водохранилища. Какой из них будет реализован в этом году, решат калужане в ходе рейтингового голосования, которое состоится в день президентских выборов 18 марта. Правда, независимые СМИ городские власти на эту презентацию не пригласили. Видимо, обиделись на нас за критику. Напомним, несколько недель назад чиновники организовали сбор предложений от калужан по местам, которые необходимо благоустроить в этом году. Предложения собирали при помощи специальных урн, установленных в торговых центрах Калуги. Правда, разъяснить, что это такое и с чем его едят, не удосужились. Неизвестно, что помешало чиновникам повесить рядом с урнами разъясняющие плакаты и положить листки, чтобы любой желающий мог написать свое предложение тут же, на месте, но сделано это не было. В результате, вне всякого сомнения, выхлоп от этого мероприятия получился куда более хилый, чем мог бы быть, подойди город к организации процесса с умом, а не формально.

Вероятно, городские чиновники, памятуя об этой нашей критике, решили пригласить на презентацию важных для города проектов только лояльные СМИ, тем самым попытавшись снизить риск выхода критических материалов, а заодно существенно уменьшив число калужан, которые могли бы ознакомиться с проектами заранее.

А вот областные власти продолжают вести себя по-взрослому и не скрывают от населения информацию о том, что имеет высокую значимость для калужан и жителей области. Вот и на наш очередной запрос касательно проекта ЭкоТехноПарка в Михалях Износковского района перед праздниками пришёл подробный и развёрнутый ответ. Напомним, там Правительство Москвы собирается построить комплекс предприятий, в который войдёт мусоросжигающий завод, тепличный комплекс, работающий на тепле, получаемом от сжигания мусора, и деревообрабатывающий завод, на котором будут измельчать древесный мусор и делать из него ДСП.

В рамках реализации этого проекта только в реконструкцию дорог инвестор готов вложить 2 миллиарда рублей. Мы запросили у министерства дорожного хозяйства Калужской области их список. Оказалось, что масштабному ремонту подвергнутся не только дороги Износковского, но и соседнего – Медынского района. Приводим их подробный список.

В ответе миндорхоза говорится, что в рамках реализации госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» в 2017 году начаты работы по проектированию автомобильных дорог регионального значения в Медынском и Износковском районах общей протяженностью 40,6 км. В том числе:

реконструкция автомобильной дороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Романово в Медынском районе на участке с км 0+030 по км 2+580;

реконструкция автомобильной дороги Дошино - Елешня в Медынском районе;

реконструкция автомобильной дороги Шанский Завод-Гиреево в Износковском районе;

реконструкция автомобильной дороги Износки- Шанский Завод- Михали в Износковском районе на участке с км 22+259 по км 37+920 с мостами через р. Шаня и р. Рудня

реконструкция автомобильной дороги Медынь-Гусево-Гиреево в Медынском районе на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через р.Шаня.

Вместе с тем, администрации Износковского и Медынского районов уже заключили муниципальные контракты на следующие проектные работы:

реконструкция автомобильной дороги д. Михали - д. Кусково до границы с Московской областью в Износковском районе;

реконструкция автодороги д. Раево - д. Губино до границы с Медынским районом в Износковском районе;

реконструкция автомобильной дороги д. Михали – д. Межетчина – д. Козлаково - д. Орлово в Износковском районе;

реконструкция автомобильной дороги д. Михали – д. Михайловское в Износковском районе;

реконструкция автомобильной дороги д. Раево – д. Губино от границы с Износковским районом до границы с Московской областью в Медынском районе.

Мы поинтересовались и тем, когда начнётся ремонт.

- Приступить к выполнению строительно-монтажных работ автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 62,2 км планируется во второй половине текущего года, - ответили в министерстве.

Уважаемые читатели!

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