Износки: инвестиции размером в 60 бюджетов

В пятницу, 8 февраля, глава администрации Износковского района отчитался о работе в 2017 году.

Этот район, в котором проживает менее 7000 человек (к слову, в окрестностях одной только площади Московской живёт более 9000) - один из самых бедных в Калужской области. Крупных производств на его территории нет, потому главный упор в отчёте делался на сельскохозяйственные успехи, малое предпринимательство и надежды на будущее.

Нас же в нём заинтересовали слова об особых надеждах, которые район возлагает на ЭкоТехноПарк. В него, по словам главы, инвестор готов вложить сумму, эквивалентную 60 местным бюджетам. Это, к слову, около 14 миллиардов рублей. Участки под проект уже выделены в сельском поселении «Деревня Михали».

Несмотря на название, в это СП входит не одна, а 9 деревень, близ одной из которых – Раёво – и планируется построить указанный ЭкоТехноПарк. Известие об этом наделало много шума в прошлом году. Этот шум даже вылился в открытое письмо местных жителей, которое они прислали к нам в редакцию: «Жители Износковского района протестуют против строительства ЭкоТехноПарка».

Мы решили самостоятельно осмотреть те края, пообщаться с местными, чтобы понять, чем же на самом деле планируется осчастливить Михали, и чем это счастье им грозит.

Убитые дороги и красивая природа - вот что первым бросается в глаза по пути в Износковский район.

От Калуги до Михалей – 100 километров и, если верить навигатору, два часа пути. Поначалу казалось, что это многовато, но когда выезжаешь из Медыни, понимаешь, что это даже быстро. Последние 30 километров проходят по таким колдобинам и буеракам, что невольно задумываешься, если даже сильные снегопады не смогли выровнять дорожное полотно, то что же тут творится весной и осенью?

На такой дороге выжимать больше 40-50 километров в час – убивать подвеску. В свете этого информация навигатора о том, что тут можно гнать до 90 км\ч выглядела немного издевательски.

Доезжаем до Михалей. Первым делом направляемся к местной администрации. Найти вход в неё удаётся не сразу – одноэтажное здание с расчищенной перед ним площадкой окружено сугробами как редутами, и только в одном месте их прорезает тропинка шириной в одну лопату.

Заходим в помещение, где нас встречает глава местной администрации Виктор СЕРОВ.

- У нас ведь народ очень богат на фантазии, она у них развита неимоверно, - начинает объяснять причины прошлогоднего скандала Виктор Александрович. – Я до сих пор такие сказки слышу, что диву даёшься. То в Ореховское газ подводить начали, чтобы на нём мусор сжигать, то, оказывается, уже плиты в поле начали класть, чтобы «Камазы» с мусором пускать, а совсем недавно услышал, что, оказывается, от Москвы уже караваны с мусором к нам едут и в наших полях закапывают. Хотя на самом деле ЭкоТехноПарк, в рамках которого будет строиться мусоросжигаюший завод, ещё только проектируется.

По словам Серова, подобные слухи начали распространяться из-за того, что население деревень никак не могло взять в толк, что речь идет не о свалке ТБО, а о высокотехнологическом и абсолютно экологически чистом предприятии замкнутого цикла.

- Если бы тут свалку планировали делать, я бы первым в рядах протестующих пошёл, - говорит Серов. – Однако об этом речи не идёт. Нам даже экскурсию организовали на московский мусоросжигающий завод. Примерно такой и будет у нас строиться.

Когда мы приехали на улицу Подольских Курсантов, то не поверили, что это предприятие по мусоропереработке, - продолжает Виктор Александрович. – Думаю, офисные здания какие-то. А нас подводят к мониторам, на которых видно, как мусор сортируют, как в камерах сжигают. И, главное, ни малейшего запаха. Везде чистота, порядок. Показали нам и систему оповещения о чистоте выбросов в атмосферу. Данные с датчиков поступают властям Москвы каждые полчаса. А как у них организован сброс мусора! Мусоровоз въезжает, ворота за ним закрываются, сбрасывает мусор в специальное отделение, и он как пылесосом всасывается внутрь. Вместе с запахом! На территории завода вообще не пахнет.

- То что мы увидели, было... - Серов делает паузу, подбирая нужное слово, - ...ошеломляюше.

По словам главы сельского поселения, на экскурсию по предприятию, которое построили и до сих пор обслуживают австрийцы, согласились три десятка местных жителей. Поездка их полностью убедила в безопасности утилизации отходов тем методом, который будет использоваться в Износковском районе. А вот главные зачинщики прошлогоднего протеста ехать на экскурсию отказались, хотя их приглашали неоднократно. Да и сейчас, говорит Серов, готовы свозить и показать. Главное, чтобы было желание.

Однако одним мусоросжигающим заводом дело не ограничится. На территории ЭкоТехноПарка будет открыто деревообрабатывающее предприятие, где древесный мусор пустят на опилки, которые пойдут на панели, а также круглогодичный тепличный комплекс. Последний будет работать как раз за счёт тепла, которое образуется в результате уничтожения мусора. Помимо этого, мусоросжигающий завод будет производить электричество в таком количестве, что хватит и всему ЭкоТехноПарку, и ещё останется на экспорт. А вот шлак, в который превратится мусор, пойдёт на нужды строительной отрасли. Это сырье пользуется большим спросом у изготовителей цемента.

Участки, на которых расположится ЭкоТехноПарк, указаны серым.

- Естественно, подобное предприятие нуждается в инфраструктуре, - говорит в заключение Серов и в его голосе начинают пробиваться нотки осторожной надежды. – Надо будет дороги построить, а имеющиеся отремонтировать. А то наши уже совсем разбились…

- Да уж видели, когда к вам ехали…

- А что вы хотели, у меня годовой бюджет на 9 деревень - 2 миллиона рублей. Из них на дороги – 300 тысяч. Что я на эти деньги сделаю? Вот снега навалило, на расчистку дорог львиная часть и уйдёт. У нас ведь своей техники нет, вся наёмная. А ремонтировать на что? Не на что.

К слову, 2 миллиона рублей - это меньше стоимости однушки в центре Калуги. Даже не верится, что таким может быть годовой бюджет девяти деревень.

В свете этого становится понятным, почему местные власти так хотят этих инвестиций. Они, фактически, единственный шанс для них сделать рывок, который позволит решить огромное количество проблем – в первую очередь инфраструктурных.

Выйдя от главы администрации на пустую, словно вымершую улицу, направляемся в главное сосредоточение народного мнения любой деревни, в её кузницу слухов - продуктовый магазин. Их здесь, к слову, два. Дойдя до первого, более современного по виду, становится понятно, что не угадали. Занесённая снегом дверь и огромный сугроб между ней и дорогой говорят о том, что с начала зимы тут точно никого не было.

Идём к ветхому, явно ещё советской постройки магазину. Спрашиваю у одинокого местного жителя, вышедшего из него, слышал ли он что-нибудь о мусоросжигающем заводе? Какого мнения об этом?

- Да вот собираются строить и вроде уже как строят, - отвечает мужичок, правда только после того, как взял слово никому не раскрывать его личность. И чтоб уж точно никто не узнал, кто сдал заезжему корреспонденту страшные деревенские тайны, отказался даже имя свое назвать. – Я вот боюсь, что ягоды и грибы пропадут да дичь вся поразбежится. Хотя наши ездили на такой завод в центре Москвы. Довольные. Говорят, даже не пахнет. Если так, то пусть строят, я не против. Главное, чтобы не дымило. У нас ведь воздух какой, вы понюхайте. Не хочется, чтобы портили.

После визита в Михали мы обратились в областную администрацию с просьбой рассказать о проекте ЭкоТехноПарка более подробно. К слову сказать, особо не рассчитывая на развёрнутый ответ. Ведь наше издание многими в домах власти считается чуть ли не вражеским, этакой пятой колонной Калужской области, а сайт даже заблокирован для просмотра на компьютерах чиновников. Но, к удивлению, вместо ожидаемой отговорки нам сказали, что готовы подробно ответить на любые вопросы по проекту ЭкоТехноПарка в Михалях.

Так что, если не обманут – продолжение следует.