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Инвестор вложит 2 миллиарда в износковские дороги

16.02.2018 12:59 17 1789 Сергей ПЕТРОВ
Инвестор вложит 2 миллиарда в износковские дороги

В начале этой недели мы писали о поездке в сельское поселение «Михали» Износковского района, где будут строить ЭкоТехноПарк

Напомним: в рамках него планируется открыть мусоросжигающий завод, работающий по современным австрийским технологиям. Как мы уже писали, чиновники пообещали нам ответить на любые вопросы касательно этого проекта и первые ответы поступили к нам в редакцию в четверг, 15 февраля.

Для начала мы переадресовали чиновникам вопрос, который неоднократно звучал от местных жителей - почему было выбрано именно это место?

- Решение принималось на основании многих факторов, - говорится в ответе регионального Министерства строительства и ЖКХ. - Калужская область – регион с высокой плотностью и населения, и производственных объектов. Найти достаточно большую площадку, оптимально удаленную от населенных пунктов, но при этом имеющую хорошие возможности для организации подъезда, не так просто. Площадка в Михалях – как раз такая.

Как выяснилось, инвестор, а это Правительство Москвы, готов вложить в дороги два миллиарда рублей. То, что они будут ремонтироваться, подтверждается не только словами чиновников, но и открытым письмом на имя Президента от их оппонентов. Его в редакцию после нашей понедельничной публикации прислала уроженка подмосковного города Ивантеевка Ольга Петракеева, ныне проживающая в Москве. Ольга, по её словам, выступает от лица жителей Михалей, недовольных будущим соседством с новым предприятием.

В этом письме, помимо вагона негативных эмоций, критики и домыслов, приводятся доказательства того, что дороги в Михалях делать, действительно, будут. Это официальные документы с поручениями соответствующим службам предусмотреть землеотвод для создания условий для реконструкции:

  • автодороги Износки - Шанский Завод - Михали на участке с км 22+259 по км 37+920 с мостами через р. Шаня и р. Рудня (порядка 15 км)
  • автодороги д. Михали – д. Кусково до границы с Московской областью (порядка 11 км).

Помимо этого, автор письма жалуется, что на экскурсию на Московский мусороперерабатывающий завод №3 (далее МПЗ №3) позвали только мало что понимающих пенсионеров. И намекает, что сам завод не такой уж и экологически безопасный, так как был оштрафован на 360 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.

И если правдивость первой претензии проверить нет никакой возможности (понятно, что сейчас чиновники будут говорить одно, их оппоненты противоположное, а где правда – не докопаешься), то второе, весьма серьёзное заявление, не просто требовало проверки, но и вполне ей поддавалось. Потому мы поинтересовались у калужских чиновников – а так ли безопасен тот московский завод, на примере которого показывается будущее Михалей?

- МПЗ №3, на который была организована экскурсия, является глубоко экологичным производством, - уверяют в региональном минстрое. - Он находится под пристальным вниманием экологов и специализированных ведомств. Сам завод был перестроен и реконструирован в 2004 - 2007 годах австрийцами и эксплуатируется с декабря 2007 года. Пробы воздуха на выходе показывают, что они чище, чем окружающий московский воздух. Случай, о котором говорите вы, не имеет отношения к экологии и экологичности производства. Были выявлены нарушения в логистике захоронения отходов, что и привело к штрафу.

Проверка слов чиновников на честность Интеренетом показала, что они не лгут. Этот случай, пусть и не широко, но всё же освещался московскими СМИ, а Министерство природных ресурсов и экологии России даже выпустило по этому поводу исчерпывающий релиз.

Действительно, в 2015 году арбитражный суд постановил взыскать 366 миллионов с завода за загрязнение окружающей среды. Однако с выбросами это никак не связано. Если описать ту проблему вкратце, то в ходе работы завода некоторая часть отходов, а именно отходы газоочистки от термической обработки ТБО и золошлаковые отходы, предприятие имеет право захоранивать на одном из трех подмосковных полигонах и нигде более. Однако некий начальник, видимо, решил сэкономить, и передал отходы другой фирме, которая попросту свалила их в отработанный карьер. За что МПЗ №3 и понёс наказание.

Наши особо ушлые читатели в предыдущей статье не упустили возможности поёрничать над фразой главы СП «Михали» Виктора Серова: «Примерно такой [как МПЗ №3 – прим. ред.] и будет строиться у нас». Мол, под формулировку «примерно такой» и полигон ТБО вполне себе подходит.

Если верить чиновникам, под «примерно такой», понимается «более совершенный», так как технологии не стоят на месте и с 2007 года, когда австрийцы запустили в Москве МПЗ №3, прошло уже более 10 лет.

- Как показал визит на московский МПЗ, все отходы хранятся в герметичных бункерах, туда их завозят на спецмашинах, там же идет отгрузка на конвейер и сортировка, - говорят в региональном минстрое. - Помещения закрытые и даже работники завода не контактируют напрямую с отходами. Так что технология чистая и безопасная, и расположение МПЗ в густонаселенном районе Москвы говорит о том, что никакого вреда от завода окружающей среде и людям, живущим вокруг, нет.

На данный момент складывается впечатление, что скандал вокруг нового предприятия не стоит и выеденного яйца, а его корни лежат в плоскости стереотипов, ложных представлений, а также, возможно, провокаций и недостаточно качественной разъяснительной работой с населением. Не зря народная мудрость гласит: «Земля слухами полнится», - и, чтобы они исчерпали себя хотя бы в отдельно взятом месте нашей планеты – сельском поселении «Михали» и хотя бы относительно одного конкретного проекта, мы продолжим копаться в этой теме. Всё-таки вопрос утилизации отходов нашей с вами жизнедеятельности стоит в Калужской области крайне остро. Может статься, даже острее проблемы общественных туалетов в Калуге.

Фото из архива


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Тэги: экономика инвестиции михали дорога

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