Движение по Генерала Попова открыли

Сотрудники водоканала успели провести ремонт на улице Генерала Попова в ночь на четверг, 21 сентября. Движение вновь было открыто рано утром.

Как сообщают местные жители, в последние дни ситуация с утренними пробками заметно улучшилась. Это произошло после введения запрета левого поворота на перекрёстке 3-го Академического проезда и улицы Генерала Попова и начала работы на этом участке регулировщиков.

Фото: «Правобережье Калуги».