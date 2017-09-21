Движение по Генерала Попова открыли

Сотрудники водоканала успели провести ремонт на улице Генерала Попова в ночь на четверг, 21 сентября. Движение вновь было открыто рано утром.
Как сообщают местные жители, в последние дни ситуация с утренними пробками заметно улучшилась. Это произошло после введения запрета левого поворота на перекрёстке 3-го Академического проезда и улицы Генерала Попова и начала работы на этом участке регулировщиков.
Фото: «Правобережье Калуги».
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