Налево не ходить: на Правом берегу поменяли схему движения

На улице Генерала Попова в Калуге в районе перекрёстка с 3-м Академическим проездом поменяли схему движения. Соответствующее решение принято на выездном совещании, сообщает УМВД по Калужской области.

- По итогам совещания было принято решение, что для увеличения пропускной способности реконструируемого участка необходимо исключить левоповоротное движение транспорта на перекрестке ул. Генерала Попова – 3-й Академический проезд путем установки дорожного ограждения парапетного типа из водоналивных блоков, - отмечают в полиции.

Одной из причин принятия такого решения стало массовое нарушение водителями требований дорожных знаков, установленных на этом перекрёстке. Только за один день более 30 водителей попались при повороте налево, хотя там установлен знак «Движение направо».

- Другой причиной явилось то, что транспортные средства, совершающие левый поворот с ул. Генерала Попова на 3-й Академический проезд и осуществляющие разворот, а также выезжающие от сквера Матери с левым поворотом на улицу Генерала Попова и в прямом направлении на 3-й Академический проезд, создают помехи автомобилям, двигающимся со стороны мкр. «Правгород», что в свою очередь приводит к транспортным задержкам и, как следствие, к заторовым ситуациям, - подчёркивают в УМВД.

Кроме того, как мы уже рассказывали, решено перенести остановку общественного транспорта от дома №16 по Генерала Попова к скверу Матери.

- По информации генерального подрядчика, открытие движения по вновь построенному участку от ул. Воротынской до 3-го Академического проезда планируется осуществить до 1 октября, - отмечают в полиции.

Фото: Правобережье Калуги.