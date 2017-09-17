На улице Генерала Попова перенесли остановку

Из-за работ по строительству развязки на месте пересечения улиц 3-й Академический проезд, Генерала Попова, 65 лет Победы и Сиреневый бульвар в Калуге с понедельника, 18 сентября, остановочный пункт, расположенный в районе дома № 16 по ул. Генерала Попова, переносится к скверу Матери (ул. Генерала Попова, д.10). Об этом сообщает городская управа.

- Для осуществления посадки по направлению к центральной части Калуги необходимо воспользоваться остановочным пунктом, расположенным в районе дома № 2 по ул. Сиреневый бульвар, - подчёркивают в администрации.

Сколько дней продлятся работы, пока не уточняется.