Улицу Генерала Попова перекроют вечером 20 сентября

20.09.2017 16:43 368 Елена Французова

Напоминаем, что в ночь с 20 на 21 сентября в Калуге будет перекрыто движение на улице Генерала Попова. Это связанно с работами на водопроводе. Движение транспорта будет приостановлено с 21:00 до 6:00. Автомобилистов просят быть внимательнее, выбирая пути следования. Городская управа опубликовала схему объезда перекрытого участка:





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