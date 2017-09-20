Улицу Генерала Попова перекроют вечером 20 сентября

Напоминаем, что в ночь с 20 на 21 сентября в Калуге будет перекрыто движение на улице Генерала Попова. Это связанно с работами на водопроводе. Движение транспорта будет приостановлено с 21:00 до 6:00.
Автомобилистов просят быть внимательнее, выбирая пути следования.
Городская управа опубликовала схему объезда перекрытого участка:
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Опубликована схема объезда перекрытой улицы Генерала Попова 19.09.2017 11:45
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