Калужане раскупают безлимитные проездные

В понедельник, 3 апреля, на планёрке в горуправе руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ напомнил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 16 до 22 рублей.
- Последние два дня показали, что многие были не готовы к этому, несмотря на массированное обсуждение в СМИ. Люди удивлялись, но сейчас уже все успокоились, - отметил он.
При этом вырос спрос на проездные билеты в муниципальных автобусах и троллейбусах.
- Количество электронных проездных на троллейбус/автобус, приобретённых за субботу-воскресенье, превысило количество всех старых проездных, бывших до этого в обороте, - отметил Витьков.
Он подчеркнул, что проездных билетов хватит всем. Самым большим спросом пользуются безлимитные проездные, на втором месте оказались проездные на месяц и 22 поездками.
Напомним, что месячный безлимитный проездной стоит 700 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.
Месячный безлимитный проездной для студентов – 300 рублей,
Месячный безлимитный проездной для школьников – 220 рублей.
Вадим Витьков рассчитывает, что в следующем году расплачиваться проездными билетами можно будет не только в муниципальном транспорте, но и в частном. Подробнее об этих планах он не рассказывал.
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