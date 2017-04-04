Калужане раскупают безлимитные проездные

В понедельник, 3 апреля, на планёрке в горуправе руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ напомнил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 16 до 22 рублей.

- Последние два дня показали, что многие были не готовы к этому, несмотря на массированное обсуждение в СМИ. Люди удивлялись, но сейчас уже все успокоились, - отметил он.

При этом вырос спрос на проездные билеты в муниципальных автобусах и троллейбусах.

- Количество электронных проездных на троллейбус/автобус, приобретённых за субботу-воскресенье, превысило количество всех старых проездных, бывших до этого в обороте, - отметил Витьков.

Он подчеркнул, что проездных билетов хватит всем. Самым большим спросом пользуются безлимитные проездные, на втором месте оказались проездные на месяц и 22 поездками.

Напомним, что месячный безлимитный проездной стоит 700 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.

Месячный безлимитный проездной для студентов – 300 рублей,

Месячный безлимитный проездной для школьников – 220 рублей.

Вадим Витьков рассчитывает, что в следующем году расплачиваться проездными билетами можно будет не только в муниципальном транспорте, но и в частном. Подробнее об этих планах он не рассказывал.