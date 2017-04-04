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Калужане раскупают безлимитные проездные

04.04.2017 13:02 0 77 Елена Французова
Калужане раскупают безлимитные проездные

В понедельник, 3 апреля, на планёрке в горуправе руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ напомнил о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 16 до 22 рублей.

- Последние два дня показали, что многие были не готовы к этому, несмотря на массированное обсуждение в СМИ. Люди удивлялись, но сейчас уже все успокоились, - отметил он.

При этом вырос спрос на проездные билеты в муниципальных автобусах и троллейбусах.

- Количество электронных проездных на троллейбус/автобус, приобретённых за субботу-воскресенье, превысило количество всех старых проездных, бывших до этого в обороте, - отметил Витьков.

Он подчеркнул, что проездных билетов хватит всем. Самым большим спросом пользуются безлимитные проездные, на втором месте оказались проездные на месяц и 22 поездками.

Напомним, что месячный безлимитный проездной стоит 700 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;
Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.
Месячный безлимитный проездной для студентов – 300 рублей,
Месячный безлимитный проездной для школьников – 220 рублей.

Вадим Витьков рассчитывает, что в следующем году расплачиваться проездными билетами можно будет не только в муниципальном транспорте, но и в частном. Подробнее об этих планах он не рассказывал.

Стоимость проезда в Калуге повысилась с 1 апреля. А как вы теперь предпочитаете передвигаться по городу?

 Голосование заканчивается 18/04/2017


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Тэги: транспорт вадим витьков

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