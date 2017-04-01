В День дурака платить за проезд будем больше

Как мы уже рассказывали, с субботы, 1 апреля, в Калуге подорожал проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в троллейбусе теперь стоит 19 рублей, а в частных и муниципальных автобусах нужно отдать 22 рубля.

Руководство «Управления Калужского троллейбуса» рассчитывает, что разница в цене позволит привлечь больше пассажиров именно в троллейбусы.

Одновременно с подорожанием введены и электронные проездные на муниципальные автобусы и троллейбусы:

Месячный безлимитный проездной будет стоить 700 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;

Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.

В частных маршрутках проездные не действуют.