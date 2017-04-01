В День дурака платить за проезд будем больше

Как мы уже рассказывали, с субботы, 1 апреля, в Калуге подорожал проезд в общественном транспорте.
Одна поездка в троллейбусе теперь стоит 19 рублей, а в частных и муниципальных автобусах нужно отдать 22 рубля.
Руководство «Управления Калужского троллейбуса» рассчитывает, что разница в цене позволит привлечь больше пассажиров именно в троллейбусы.
Одновременно с подорожанием введены и электронные проездные на муниципальные автобусы и троллейбусы:
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В частных маршрутках проездные не действуют.
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