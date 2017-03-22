Транспортная революция: в Калуге собираются убрать частных перевозчиков с улиц

Как мы уже рассказывали, с 1 апреля проезд в муниципальном общественном транспорте Калуги подорожает. Одна поездка в троллейбусе будет стоить 19 рублей, в автобусе – 22 рубля. Вводятся электронные проездные на один-три месяца. Следом за УКТ повысят цены и частные перевозчики.

«Если людям три года не поднимать зарплату, они разбегутся»

Директор МУП «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ на заседании городской думы рассказал, чем обосновано повышение тарифов. По его словам, цена проезда не повышалась уже три года. Вместе с этим не менялась и зарплата работников УКТ.

– Существует большая текучка кадров, с такой экономикой люди долго задерживаться на предприятии не будут, – отметил он. – И с таким уровнем зарплаты, которая не изменялась четыре года. Представьте, сколько инфляции у нас было, и зарплата ни на копейку не изменилась. Это уже не дело. Если людям три года не поднимать зарплату, они разбегутся – водители и кондукторы.

Как отметил Витьков, новые цены и введение электронных карт позволят увеличить пассажиропоток.

- Электронные карты – это один из основных пунктов в нашем плане, который позволит коренным образом исправить ситуацию, - заявил Витьков. - За счет разницы в цене они позволят нам существенно увеличить пассажиропоток. Мы сейчас перевозим порядка 700 тысяч платных пассажиров в месяц. И ещё 700 [тысяч] льготников. Соответственно, если у нас общая доля увеличиться вдвое, нам выгоднее их даже по 16 возить. Зато их будет в два раза больше, нежели мы их сейчас будем возить по 19.

Ездить по проездным будет выгоднее.

Как рассказал директор УКТ, последние 5 месяцев предприятие работает без убытков, чего не было до этого много лет:

- Мы набрали хорошую динамику. Но эта динамика сейчас строится больше на самоотверженном труде работников предприятия. А так не должно быть. МУП должен работать как часы вне зависимости от того, какая команда сегодня находится у руля. Вот для этой динамики нам нужны две вещи: первое – это внятный обоснованный тариф и электронные транспортные карты, второе – изменение пропорции участия муниципалитета на рынке, доля муниципалитета должна быть гораздо выше.

Не превращать Калугу в азиатский город

Увеличивать свою долю на рынке муниципалитет собирается изменением правил игры и установлением жестких требований к перевозчикам.

– Изменение тарифа и введение электронной системы оплаты проезда – это одна часть плана, - пояснил Витьков депутатам. – Вторая часть – не менее важная и даже, наверное, более – это оптимизация маршрутной сети и правил игры на этом рынке. А именно: уменьшение количества частного транспорта на улицах города. И передача муниципальному предприятию ряда маршрутов для нас важных. И ликвидация дублирующих маршрутов. У нас сейчас ездит в городе более 600 единиц частных маршрутов. Это очень много. У нас по многим направлениям средний интервал движения менее 1,5 минуты. Это быстрее, чем в метро. Это, возможно, удобно жителям, но жителям также удобно было бы, если бы, например, мусор можно было выкидывать прямо на лестничной площадке. Но надо понимать: мы хотим жить в нормальном городе либо мы хотим жить в одном из городов Юго-восточной Азии, где шныряют один за одним автобусы. Это, во-первых, создаёт пробки, неудобства и загазованность. Во-вторых, это подрывает экономику МУПа, потому что вся эта выручка уходит. Поэтому не надо муниципальному предприятию давать постоянно деньги, не надо давать ему рыбу – дайте ему удочку. Дайте возможность зарабатывать – и оно будет зарабатывать.

Частным перевозчикам городские власти собираются предложить работать на договорах субподряда.

- Мы будем подходить к этому разумно, мы не просто будем убирать частника и всё, - рассказал директор УКТ. - Нет. Там, где у нас не хватает своей техники, на этом маршруте всё равно будет частный транспорт, просто он будет работать под эгидой МУПа по договору субаренды с нами, под нашим контролем. Сейчас мы их не контролируем, их никто не видит, у половины не работает ГЛОНАСС. Они не подчиняются никаким правилам. Пускай всё будет так, как сейчас, но спрашивать будут с муниципального предприятия.

Во всём виноваты предшественники

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ в свою очередь рассказал, что сейчас муниципальные власти не могут как-либо повлиять на работу частных перевозчиков, так как в 2012-2013 годах, когда областным центром руководил Николай Полежаев, с транспортными компаниями были подписаны невыгодные 5-летние контракты.

- Дело в том, что тут не надо сегодняшний день рассматривать, cколько сегодня стоит тариф и так далее, - заявил он. - У нас печальная ситуация с этим МУП на протяжении минимум 5 лет. Вот то, что я лично анализировал. На самом деле случилась она в далёких 2012-2013 годах, когда в городе были расторгованы все маршруты и появились коммерческие перевозчики законно. Они зашли туда, как хозяева города. И поэтому их стало 600, и поэтому они вытворяют всё, что им угодно. Но никто, ни один орган власти, ни ФАС, ни кто-либо из горуправы не можем расторгнуть эти договоры, выгнать подрядчиков и стать хозяевами маршрутов муниципальным предприятием. Этого сделать никто не может: не только консультации были, но и попытки, и суды. Контракты истекают, есть возможность их продлевать, есть возможность видоизменять отношения. Например, передать это всё муниципальному предприятию. Желание есть огромное. Сил не хватает справиться с этой заразой. И вы, кстати, лучше меня знаете, кто у нас этим безобразием занимается в городе, частными перевозками и как это вообще построено. Я не буду сейчас обозначать чёткие схемы этой всей системы, она известна, я её рассказал в правоохранительных органах. Губернатор знает. Я могу принести этот контракт и с трибуны зачитать, что в нём было вредительного для города. Вот с чем мы столкнулись. Только мы шаг делаем, а нам: «Ребята, мы нормально по контракту работаем, а кто там ездит – мы вообще не знаем». Подрядчик приходит и говорит: «Мои маршрутки номер такой, такой и такой, а кто сейчас там едет на третьем маршруте, я понятия не имею. Это не я». И он не отвечает, и мы ничего сделать не можем.

Схема за 40 миллионов

Также Горобцов рассказал депутатам, что городская управа собирается заказать разработку комплексной схемы организации дорожного движения. Её стоимость – около 40 миллионов рублей.

- Это как элемент генерального плана развития Калуги, - пояснил градоначальник. - Документ очень важный, очень ёмкий. В нём будут все пассажиропотоки с учётом реконструкции будущих мостов и дорог. И тогда из неё высчитывается необходимость в единицах количества транспорта в ценовых показателях. И вот после неё уже можно чётко просчитывать контракт, по которому можно будет завезти в город цивилизованного перевозчика либо всё это возложить на МУП. Если вы [депутаты] сейчас такое решение примите эту комплексную схему заказать, вчера я у губернатора про неё рассказывал, и поручение такое есть, то, заказав в этом году, на следующий год мы её получим. Это очень сложный документ. Выставляются везде маяки. Высчитывается пассажиропоток, берется за анализ наш генеральный план развития города. Этот документ, я так понимаю, в нескольких томах. Если сделать быстро, то мы потом будем вопросы задавать сами себе.

По словам Горобцова, после разработки схемы Калуга должна определиться с одним подрядчиком, который будет отвечать за весь общественный транспорт. Скорее всего, им станет МУП УКТ.

- Дальше будут отношения субподрядные – очень чёткие и жёсткие, - считает городской голова. - Появилась одна лишняя маршрутка – расторжение контракта, большой штраф. Или «Пазик» выезжает, хотя прописана нормальная 20-местная маршрутка, современная, не старше трёх лет – расторжение контракта и штраф. Вот к чему мы идём. Но только надо сейчас закрыть отношения с существующими 5-летними контрактами.

Оценить работу УКТ в условиях новых тарифов депутаты гордумы собираются через несколько месяцев. До 1 мая также должна быть подготовлена программу развития муниципального транспорта на ближайшие три года. Её обещают обсудить максимально публично.