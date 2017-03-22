Проезд в калужском транспорте подорожает с 1 апреля

С 1 апреля проезд в муниципальном общественном транспорте Калуги подорожает. Одна поездка в троллейбусе будет стоить 19 рублей, в автобусе – 22 рубля. Соответствующее решение в среду, 22 марта, на заседании городской думы приняли депутаты.
Одновременно с 1 апреля в муниципальном транспорте вводятся электронные проездные:
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Частные перевозчики также, скорее всего, поднимут стоимость проезда с апреля.
- Повышение тарифа назрело, он три года не повышался, - рассказал на заседании гордумы директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Но тем не менее мы оставляем возможность ездить по тарифам сегодняшнего дня при использовании проездных. Приобрести проездные можно будет в троллейбусах. Пополнять их пассажиры смогут в любом отделении «Сбербанка», а к лету планируем выпустить мобильное приложение. Все льготные граждане будут обеспечены электронными картами.
Одновременно с этим Витьков и городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ рассказали о планах провести настоящую транспортную революцию в Калуге, существенно увеличив долю УКТ на рынке и отрегулировав работу частных перевозчиков. Подробнее об этом читайте позже на нашем сайте.
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