Главная > Новости > Авто и транспорт

Проезд в калужском транспорте подорожает с 1 апреля

22.03.2017 11:41 58 6680 Дмитрий Ивьев
Проезд в калужском транспорте подорожает с 1 апреля

С 1 апреля проезд в муниципальном общественном транспорте Калуги подорожает. Одна поездка в троллейбусе будет стоить 19 рублей, в автобусе – 22 рубля. Соответствующее решение в среду, 22 марта, на заседании городской думы приняли депутаты.

Одновременно с 1 апреля в муниципальном транспорте вводятся электронные проездные:

  • Месячный безлимитный проездной обойдётся в 700 рублей;
  • Проездной на 22 поездки сроком действия один месяц – 350 рублей;
  • Проездной на 22 поездки сроком действия два месяца – 375 рублей;
  • Проездной на 22 поездки сроком действия три месяца – 400 рублей.

Частные перевозчики также, скорее всего, поднимут стоимость проезда с апреля.

- Повышение тарифа назрело, он три года не повышался, - рассказал на заседании гордумы директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Но тем не менее мы оставляем возможность ездить по тарифам сегодняшнего дня при использовании проездных. Приобрести проездные можно будет в троллейбусах. Пополнять их пассажиры смогут в любом отделении «Сбербанка», а к лету планируем выпустить мобильное приложение. Все льготные граждане будут обеспечены электронными картами.

Одновременно с этим Витьков и городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ рассказали о планах провести настоящую транспортную революцию в Калуге, существенно увеличив долю УКТ на рынке и отрегулировав работу частных перевозчиков. Подробнее об этом читайте позже на нашем сайте.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт укт вадим витьков константин горобцов

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Транспортная революция: в Калуге собираются убрать частных перевозчиков с улиц 22.03.2017 16:43

В Людиново просят не закрывать вокзал 20.03.2017 13:34

В Калуге отменят автобусный маршрут №44 17.03.2017 16:54

Автобус №76 поедет по новому маршруту 17.03.2017 16:03

В Калуге на час встанут троллейбусы № 18 17.03.2017 10:07


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 58 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 24 марта, 16:00
Мастер-класс по изготовлению мяккой игрушки
АртНуво, Художественная студия
сб 25 марта, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Мастер-класс "Сказочная гжель"
Дом мастеров
сб 25 марта, 15:00
Детский праздник
Панорама, ТЦ

Концерты

пт 24 марта, 19:00
Концерт группа "Бутырка"
Арена КТЗ, ДК
пт 24 марта, 19:00
Концерт "Час да по часу..."
Дом музыки
пт 24 марта, 20:00
The Four Horsemen Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 24 марта, 20:00
Концерт Олега Судакова
Арт-студия Flat

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке

Вчера 10:47
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Денис Никитин назначен директором Центрального филиала «МегаФона»

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51