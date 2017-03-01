Киевская трасса ограничится двумя платными участками

Как мы уже рассказывали, с 20 марта проезд по Киевской трассе в Калужской области станет платным. Стоимость проезда будет зависеть от вида транспорта и времени суток. За проезд легкового автомобиля со 124 по 173 километры нужно будет отдать от 36 до 45 рублей ночью и от 72 до 90 рублей днём. Проезд для грузовиков и автобусов будет стоить дороже - от 52 до 340 рублей.

Во вторник, 28 февраля, в министерстве дорожного хозяйства области прошло совещание на тему введения платных участков на Киевской трассе.

На нём представители Государственной компании «Автодор» заверили калужских чиновников, что больше платных участков на М3 «Украина» не предусмотрено. От оплаты за проезд освобождается общественный транспорт, а также автомобили полиции, МЧС и «Скорой помощи».

Всем остальным автомобилистам придётся платить. Оплата будет приниматься наличными и банковскими картами. Кроме того, «Автодор» предлагает автомобилистам купить транспондер «T-pass» - автономное электронное устройство, принимающее и передающее сигнал для автоматической оплаты проезда. Обладателям транспондеров предоставляется 20% скидка на проезд, а также скидка до 10% по программе лояльности.