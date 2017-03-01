Главная > Новости > Авто и транспорт

Киевская трасса ограничится двумя платными участками

01.03.2017 09:48 3 648 Елена Французова
Киевская трасса ограничится двумя платными участками

Как мы уже рассказывали, с 20 марта проезд по Киевской трассе в Калужской области станет платным. Стоимость проезда будет зависеть от вида транспорта и времени суток. За проезд легкового автомобиля со 124 по 173 километры нужно будет отдать от 36 до 45 рублей ночью и от 72 до 90 рублей днём. Проезд для грузовиков и автобусов будет стоить дороже - от 52 до 340 рублей.

Во вторник, 28 февраля, в министерстве дорожного хозяйства области прошло совещание на тему введения платных участков на Киевской трассе.

На нём представители Государственной компании «Автодор» заверили калужских чиновников, что больше платных участков на М3 «Украина» не предусмотрено. От оплаты за проезд освобождается общественный транспорт, а также автомобили полиции, МЧС и «Скорой помощи».

Всем остальным автомобилистам придётся платить. Оплата будет приниматься наличными и банковскими картами. Кроме того, «Автодор» предлагает автомобилистам купить транспондер «T-pass» - автономное электронное устройство, принимающее и передающее сигнал для автоматической оплаты проезда. Обладателям транспондеров предоставляется 20% скидка на проезд, а также скидка до 10% по программе лояльности.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Трасса М3 станет платной с конца марта 27.02.2017 09:28

МЧС предупредило о гололедице 22.02.2017 11:53

Водителей просят отложить поездки из-за метели 21.02.2017 12:05

ГИБДД устроит массовые проверки на февральских праздниках 21.02.2017 11:06

Ремонт канализации на улице Московской продолжается 20.02.2017 17:08


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 05 марта, 17:00
Сказочный балет "Белоснежка и 7 гномов"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 04 марта, 10:30
Мастер-класс "Открытка к 8 марта"
Дом мастеров
сб 04 марта, 12:00
Мастер-класс по плетению из лозы
Дом мастеров
сб 04 марта, 15:00
Занятие по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 04 марта, 16:30
Мастер-класс "Цветок из шерсти"
Дом мастеров

Концерты

чт 02 марта, 19:00
Концерт группы "Звери"
Арена КТЗ, ДК
пт 03 марта, 19:00
Концерт Виктора Королёва. "55!"
Арена КТЗ, ДК
чт 02 марта, 19:00
Концерт группы Jazzatov Band
Дом музыки
пт 03 марта, 19:00
Концерт "Табор возвращается"
Филармония

Кино

Великая стена
Лего Фильм: Бэтмен
Защитники
Вурдалаки
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка финансирует аграриев по новой программе льготного кредитования

Сегодня 09:31
Новости компаний

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

В 2016 году филиал «Калугаэнерго» выполнил техприсоединение электроустановок 7879 потребителей

В программе лояльности «Ростелекома» для частных клиентов появились инвайт-коды от Wargaming

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50

Артем Летний's блог - Никто не знает

Артем Летний 22 фев 2017 19:56

Нитуш's блог - Маленький конкурс от Нитуш!!!!!!

Нитуш 15 фев 2017 22:43