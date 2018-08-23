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Мост потерялся: результаты аукциона по набережной водохранилища аннулированы

23.08.2018 14:09 7 2836 Оксана КОЛОСОВА
Мост потерялся: результаты аукциона по набережной водохранилища аннулированы

Четыре заявки поступило на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика, который займётся разработкой проекта реконструкции набережной Яченского водохранилища. 

Как мы рассказывали, начальная стоимость контракта составляла 4 млн. 474 тыс. рублей. Наименьшую цену за свои услуги предложил заявитель под номером 219 – 2 млн. 218 тыс. рублей. 

Какая именно компания готова была выполнить работы, снизив их начальную стоимость в два раза, неизвестно, поскольку результаты электронного аукциона, состоявшегося 17 августа, аннулировали. 

22 августа Управление федеральной антимонопольной службы по Калужской области провело внеплановую документарную проверку в отношении заказчика проекта – МКУ «Управление капитального строительства Калуги». 

- Пунктом 14 технического задания на выполнение изыскательных и проектных работ по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища» было предусмотрено задание на разработку отдельного раздела на ремонт понтонного моста через р. Яченка, - говорится в акте № 63, составленном по итогам проверки. – Сметами данный вид работ не был предусмотрен, что привело к ошибочному расчету начальной (максимальной) цены контракта. Таким образом, Инспекция Калужского УФАС России приходит к выводу о необходимости аннулирования электронного аукциона в связи с технической ошибкой при утверждении аукционной документации заказчиком.

Отметим, это уже не первый случай, когда Управление капитального строительства допускает ошибки в аукционной документации. Так, летом прошлого года они присутствовали в конкурсной документацию по строительству парка на месте рынка. 

Вторая ошибка связана также с этим объектом. В техническом задании на проведение дополнительных работ по обустройству парка, опубликованном на сайте госзакупок летом уже этого года, фигурировал демонтаж старых домов, которые снесли ещё осенью 2017-го. Руководство УКС заявило, что это была техническая ошибка. 


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