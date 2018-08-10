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Набережная водохранилища: в ожидании очередной перезагрузки

10.08.2018 10:49 1 719 Оксана КОЛОСОВА
Набережная водохранилища: в ожидании очередной перезагрузки

На днях случайно после длительного перерыва оказалась на набережной «калужского моря», как ещё называют наше водохранилище. Поразили две вещи: её  убитое состояние и большое количество людей, которые, несмотря на окружающую убогость, всё равно стремятся сюда.

«В концепциях не нуждается»

Своего звёздного часа яченская «золушка» ждёт больше 10 лет. Проектов и концепций по её благоустройству предлагалось много, однако ни один из них воплотить в жизнь так и не удалось. Надежда на лучшее замаячила было на горизонте год назад, когда молодые московские архитекторы выиграли национальный (!!!) архитектурный конкурс с проектом «Набережная притяжения». Идея москвичей предполагала, в частности, создание ландшафтного парка с одноцветными пространствами, напоминающими космические пейзажи. В центре водохранилища архитекторы поместили светящийся буёк-полусферу, который в вечернее время должен создавать иллюзию растворения водной поверхности в звёздном небе.

Реализация проекта планировалась в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Однако не срослось. Губернатор Калужской ­области Анатолий АРТАМОНОВ посчитал, что ни в каких глобальных преобразованиях набережная Яченского водохранилища не нуждается.

  — Её делали отнюдь не бездарные люди. Проект был выполнен очень даже неплохо. Другое дело, как мы эксплуатируем эту набережную, — заявил глава региона на заседании областного архитектурного совета 23 мая 2017 года. — Надо навести там порядок, отремонтировать то, что когда-то было построено. А потом посмотрим, чего не хватает. Никаких концепций не надо разрабатывать.

Тогдашний градоначальник Константин ГОРОБЦОВ добавил:

— Данная концепция — это не проект. Это просто картинка. Как только начинаешь применять её к местности, получается, что там надо либо всё рушить, либо делать серьёзные вложения по изменению траектории дорог, тротуаров и всего остального. Делать реконструкцию и заворачивать проекты старых архитекторов сегодня мы точно не будем.

В итоге федеральные средства направили на строительство парка на месте рынка, а о набережной до поры до времени забыли.

«А из нашего окна..»

О её реконструкции снова заговорили прошедшей зимой, накануне рейтингового голосования по отбору общественных пространств, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. Оно состоялось 18 марта, в день президентских выборов. ­Набережная водохранилища заняла в голосовании первое место. За её реновацию высказалось больше 67 тысяч калужан. Строительство планируют начать в 2019-м. Поэтому проект реконструкции должен быть готов уже в этом году.

Электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся проектно-изыскательскими работами, объявили на сайте госзакупок на прошлой неделе. На проектирование территории площадью 4 гектара и протяжённостью чуть больше километра муниципалитет готов выделить 4 млн. 474 тыс. рублей.

Как сказано в техзадании, основная цель работы — создание общегородской зоны отдыха, рассчитанной на горожан разного возраста. Рядом со станцией вейкборда расположатся скейт-парк и велосипедная горка, которые должны привлечь подростков. В ситуационном плане, который прилагается к техническому заданию, фигурируют также детские площадки, лодочная станция, смотровая площадка, причалы для рыбаков и террасы для пикников.

«Прекрасное далёко». Возможно, так набережная «калужского моря» будет выглядеть лет через ...дцать.

На набережной планируются велосипедные и пешеходные дорожки, верхний и нижний променады с доступом к воде. Для любителей тихого отдыха обещают установить беседки, скамьи и теневые навесы. Вся территория должна быть адаптирована для людей с ограничениями по состоянию здоровья.

Центральным объектом, судя по тому же плану, станет «красная площадь» — ­недалеко от судейской вышки. Рядом разместятся ресторан и многофункциональный павильон. Также должны быть предусмотрены общественный стационарный туалет, контейнерная площадка, парковки с экологическим покрытием. Помимо этого, проектировщик обязан отдельно разработать план ремонта понтонного моста через реку Яченку.

Временами в описании концепции и в картинках к ней слышатся «космические» отголоски прошлогоднего проекта москвичей: на одном из эскизов можно видеть светящийся буёк-сферу, погружённый наполовину в водную гладь акватории.

Лоскутное одеяло

  — У набережной Яченского водохранилища огромный потенциал, в том числе инвестиционный, — считает Илья ЗАЛИВУХИН, архитектор-градостроитель, руководитель бюро ­«Яу­­запроект». — Территория находится близко к центру города, напротив потрясающего соснового бора, рядом с акваторией, уровень воды в которой регулируется, что позволяет возводить различные конструкции, в том числе и жильё, практически над водой. Это уникальная ситуация: калужская Венеция.

11 лет назад Илья Заливухин разработал проект развития этой территории, который одобрили даже на областном архитектурном совете, но он не был реализован. Несмотря на то что с тех пор прошло немало времени, интерес к этому месту и его будущему у столичного архитектора остался.

— Любая территория в городе, особенно такая значимая, как набережная водохранилища, должна развиваться по комплексному проекту, который учитывал бы и прилегающие территории: сквер Волкова, склон Музея космонавтики и Яченского водохранилища. Реализация проекта благоустройства набережной должна быть частью такого комплексного подхода, драйвером развития всей территории, — убеждён Заливухин. — Задача, которую я вижу в этом проекте, намного шире. Если эти рекомендации не учитывать, получится лоскутное одеяло: здесь поработал один проектировщик, там — другой. Именно поэтому при создании общественных пространств в городе в первую очередь важно разработать сводный стандарт благоустройства общественных пространств города. В Москве такой документ есть, и он успешно применяется. В итоге удалось добиться единого подхода к благо­­у­­стройству улиц и общественных пространств города. Уверен, в Калуге возможно использовать опыт Москвы.

В ожидании ноября

К слову, разработчики технического задания перед будущим подрядчиком не ставят глобальных задач, о которых говорит московский архитектор,. Захочет ли проектировщик решать проблемы, находящиеся за рамками контракта, зависит исключительно от его доброй воли.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 августа. Торги состоятся 17-го числа. Если всё пойдёт как надо, то уже к концу ноября проект благоустройства Яченского водохранилища будет готов. Впрочем, даже если это произойдёт, совсем не факт, что когда-нибудь его реализуют.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


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Тэги: благоустройство анатолий артамонов илья заливухин
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