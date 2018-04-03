Эта музыка будет вечной: стартовал шестой поиск подрядчика для Дворца спорта

Региональные власти предприняли ещё одну, уже шестую по счёту, попытку найти подрядчика для строительства в Калуге Дворца спорта. Конкурсная документация по данному проекту размещена на сайте госзакупок 2 апреля. Начальная стоимость контракта увеличена на 29 млн. рублей и теперь составляет 3 млрд. 849 млн. рублей. Заявки принимаются до 18 апреля. Аукцион запланирован на 23-е число.
Напомним, предыдущие пять попыток найти желающих строить Дворец спорта успехом не увенчались. В двух случаях их не оказалось вообще, в третий раз поступила одна заявка – от ООО «Горно-Строй» (Алтайский край). Но из-за того, что компания подала не все требуемые документы, её к конкурсу не допустили.
В декабре 2017 года эта организация вновь подала заявку, которая соответствовала всем необходимым требованиям. С ней и планировалось заключить госконтракт, но в январе неожиданно выяснилось, что компания не предоставила должного пакета документов, то есть фактически отказалась от участия в проекте.
Предыдущий, пятый по счёту аукцион, планировалось провести 5 марта. Однако из-за отсутствия заявок он не состоялся.
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, выступая в марте перед депутатами Законодательного собрания Калужской области, объяснил, почему спортивный объект до сих пор не начали строить:
- Учитывая важность стройки, её сложность, мы проводим тщательный конкурсный отбор той строительной организации, которая будет заниматься этой работой. Ибо немногим подрядчикам доводилось строить такие большие и сложные объекты.
Глава региона заверил, что к юбилею Калуги, то есть уже через три года, Дворец спорта должен быть введён в эксплуатацию.
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