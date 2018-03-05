Снова провал: Дворец спорта в Калуге по-прежнему некому строить

2 марта закончился приём заявок на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика, который построит в Калуге Дворец спорта. Как мы рассказывали, эта попытка найти подрядную организацию для данного объекта стала уже пятой по счёту.
В этот раз начальную стоимость контракта незначительно, но всё же увеличили – до 3 миллиардов 820 миллионов рублей. Однако желающих участвовать в реализации проекта по-прежнему не оказалось: организаторы электронного аукциона не получили ни одной заявки.
Как будут развиваться события дальше: будет ли объявлен новый аукцион с прежней ценой или всё-таки власти рассмотрят возможность изменения стоимости проекта в сторону его увеличения – пока неизвестно.
Напомним: работы по демонтажу стадиона «Центральный», на месте которого предполагается строительство Дворца спорта, уже проведены. Сейчас будущая стройплощадка представляет собой огромный, огороженный бетонным забором пустырь с остатками строительного мусора, который доставляет много неудобств жителям близлежащих домов.
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