Снова провал: Дворец спорта в Калуге по-прежнему некому строить

2 марта закончился приём заявок на участие в электронном аукционе по поиску подрядчика, который построит в Калуге Дворец спорта. Как мы рассказывали, эта попытка найти подрядную организацию для данного объекта стала уже пятой по счёту.

В этот раз начальную стоимость контракта незначительно, но всё же увеличили – до 3 миллиардов 820 миллионов рублей. Однако желающих участвовать в реализации проекта по-прежнему не оказалось: организаторы электронного аукциона не получили ни одной заявки.

Как будут развиваться события дальше: будет ли объявлен новый аукцион с прежней ценой или всё-таки власти рассмотрят возможность изменения стоимости проекта в сторону его увеличения – пока неизвестно.

Напомним: работы по демонтажу стадиона «Центральный», на месте которого предполагается строительство Дворца спорта, уже проведены. Сейчас будущая стройплощадка представляет собой огромный, огороженный бетонным забором пустырь с остатками строительного мусора, который доставляет много неудобств жителям близлежащих домов.