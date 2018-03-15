Артамонов объяснил, почему всё ещё не начали строить Дворец спорта

В четверг, 15 марта, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ отчитался перед депутатами Законодательного собрания. Отчёт главы региона пестрел всевозможными цифрами и фактами, которые показывают, что регион благополучно развивается – надои молока и количество построенного жилья растут. Средняя зарплата в области в 2017 году составила 33 899 рублей. И теперь наш регион занимает третье место в ЦФО. Выше доходы только в Москве и Московской области.
Губернатор напомнил, что на месте стадиона «Центральный» построят Дворец спорта.
- Здесь, как и предполагалось, будет построен современный, уникальный, я бы сказал, Дворец спорта, - подчеркнул Артамонов. - Это будет многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, двумя бассейнами, с универсальным спортивным залом, с интернатом для проживания спортсменов и одарённых детей из районов области. Они смогут там продолжать занятия спортом, в котором они показывают высокий результат, и обучаться в школах Калуги.
Ранее, напомним, пять раз объявлялись торги по поиску подрядчика, но каждый раз желающих строить не находилось. Возможно, виной тому сложность задания. Об этом 15 марта как раз и говорил губернатор:
- Учитывая важность стройки, её сложность, мы проводим тщательный конкурсный отбор той строительной организации, которая будет заниматься этой работой. Ибо немногим подрядчикам доводилось строить такие большие и сложные объекты.
Как заверил глава региона, к юбилею Калуги Дворец спорта должен быть введен в эксплуатацию.
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